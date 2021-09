‘광진구 스마트 오피스(모바일 행정포털)’ 오픈

포스트 코로나 시대 대비, 재택·원격지·이동 중 업무환경 확보... 모바일로 행정포털 접속… 각종 정보 열람 및 업무처리 가능

[아시아경제 박종일 기자] 광진구(구청장 김선갑)가 시간과 공간의 제약 없이 행정업무를 수행할 수 있는 ‘광진구 스마트 오피스(모바일 행정포털)’을 구축해 13일 오픈한다.

스마트 오피스는 코로나19로 인한 사회환경의 변화 및 원격 근무의 확대 추세에 따라 언제 어디서나 업무 환경에 접근할 수 있는 스마트 행정 기반을 마련하기 위해 구축됐다.

모바일 행정포털에 접속하면 ▲업무공지 ▲구정뉴스 ▲경조사 ▲인사발령 등 내부 게시판의 열람이 가능, ▲조직도 ▲담당직원 ▲행사일정 ▲당직자 현황 등의 정보도 검색할 수 있다.

주요 게시판에 새 글이 등록되면 스마트알림(푸시) 기능을 통해 알려주며, 주요 구정 현황자료를 비롯해 필수적인 재난·재해 대응 매뉴얼의 공유로 신속한 대민업무 수행이 가능하다.

기타 기능으로 다운로드 대신 온라인 열람 처리로 문서 유출을 방지하는 ‘첨부문서 바로보기’, 현직 직원과 지속적 소통이 가능하도록 한 ‘퇴직자를 위한 경조사 및 인사발령 게시판’ 등이 있다.

스마트 오피스 시스템 구축으로 직원 간 긴밀한 업무 협조, 행정수요에 대한 신속한 대응으로 고품질의 행정서비스 제공이 이루어질 것으로 기대된다.

김선갑 광진구청장은 “코로나19로 가속화하고 있는 언택트 흐름에 맞춰 보다 효율적으로 업무를 처리할 수 있는 광진구 스마트 오피스를 구축했다” 며 “시스템을 지속적으로 업그레이드해 더 나은 모바일 근무 환경을 만들어 나가겠다”고 말했다.

