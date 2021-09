▲ 최윤선씨 별세, 이병철(신한은행 부행장)·이상철(삼성전자 부장)씨 모친상 = 10일, 부산 수병원 장례식장, 발인 12일 오전 7시. ☎ 051-853-1024

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.