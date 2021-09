日 코로나 신규 확진, 나흘 만에 다시 1만명선↓

신규확진자 총 8892명

누적 감염자 162만명↑, 사망자는 1만6721명 집계

[아시아경제 기하영 기자]일본의 코로나19 하루 신규 확진자가 1만명 아래로 떨어졌다.

10일 오후 6시 기준 NHK 집계에 따르면 일본 전역에서 새로 확인된 코로나19 감염자는 도쿄 1242명을 포함해 총 8892명이다. 일본의 하루 신규 감염자가 1만 명 선을 밑돈 것은 월요일인 지난 6일(8234명) 이후 나흘 만이다.

이날까지 누적 감염자는 162만 명을 넘었고, 사망자는 하루 새 69명 증가해 1만6721명이 됐다. 인공호흡기 치료 등을 받는 중증 환자는 2125명으로 파악됐다.

다무라 노리히사 후생노동상(장관)은 이날 기자회견에서 "신규 감염자 수가 전국적으로 감소 경향을 보이고 있다"며 "이런 추세가 유지될 경우 도쿄 등지에 발효된 긴급사태를 이달 말 해제할 수 있을 것으로 예상한다"고 말했다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr