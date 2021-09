野 '국민면접' 본 홍준표 "조롱하고 낄낄댄 22분…생전 처음 본다"

"이런 행사 자제해 달라"

"토론 없는 경선관리는 무의미해"

[아시아경제 임주형 기자] 국민의힘 대선 경선 후보들을 대상으로 진행된 공개면접을 마친 홍준표 의원이 10일 "26년 정치하면서 대통령 후보를 면접하는 것은 처음 봤고, 또 면접하면서 모욕 주는 당도 생전 처음 본다"며 회의적인 심경을 드러냈다.

홍 의원은 이날 자신의 페이스북에 쓴 글에서 "공천관리위라면 이해가 가지만, 공천이 아닌 경선관리위에 불과하다"면서 "세 명 면접관 중 두 명을 반대진영 사람을 앉혀 놓고, 외골수 생각으로 살아온 분들의 편향적인 질문으로 후보의 경륜을 묻는 게 아니라 비아냥대고 조롱하고 낄낄댄 22분이었다"라며 이같이 주장했다.

이어 "이런 행사는 더 이상 참여하기 어렵다"라며 "대통령 선거는 전국을 돌아다녀야 하는 선거다. 지방 일정 분주한 후보들 발목 잡는 이런 행사는 자제해 주시기 바란다"라고 지적했다.

그러면서 "토론 없는 경선 관리는 무의미한 경선관리"라고 꼬집었다.

앞서 국민의힘은 전날(9일) 대선 경선 후보 6명을 대상으로 '국민 시그널 공개면접'을 진행했다. 이날 서울 금천구 즐스튜디오에서 열린 면접에는 진중권 전 동양대 교수, 김준일 뉴스톱 대표, 박선영 동국대 법대 교수가 '국민 면접관'으로 참석했다. 면접은 이들 면접관이 후보들에게 질의를 하는 방식으로 진행됐다.

면접에서 홍 의원은 '대통령이 되면 전국 공공의료원을 다 폐쇄할 거란 우려가 있다'는 질문을 받자 "억지 논리를 말씀하는 면접관이 상당히 답답하다"며 "잘못됐다고 주장하는 사람은 골수 좌파고 외골수니까 내가 대통령 선거에 나가면 절대 안 찍는다"라고 일갈했다.

면접이 끝난 뒤 홍 의원은 기자들과 만난 자리에서 "26년 동안 하도 맞아서 이제 매는 자신이 있다"고 소감을 전했다. 다만 면접에 대해서는 불편한 심경을 드러냈다. 그는 "당은 1억을 받아놓고 후보들을 그냥 잘라낼 수 없어서 이런 행사를 만들어낸 것"이라며 "후보 일정도 많은데 이런 자리, 토론 자리 아니면 안 불렀으면 좋겠다"라고 주장했다.

국민 면접에 대해 회의적인 반응을 보인 후보는 홍 의원뿐만이 아니다. 또 다른 국민의힘 대선주자인 유승민 전 의원 또한 면접 이후 기자들과 만나 "이런 면접 방식은 말이 안 된다고 생각한다. 후보들에 공평한 시간을 주고 자유롭게 묻고 대답하는 게 제일 공정한 방식"이라며 "수많은 공약을 발표했는데 여가부만 갖고 시간을 다 끌었다. 조금 어이가 없다"고 말했다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr