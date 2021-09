'2021 브릭아트 페스타' 체험 프로그램 9일부터 예약

10월 1일 저녁 7시 30분 창작개발센터서 개막

[아시아경제 라영철 기자] 강원도 관광재단이 주관하는 '2021 브릭아트 페스타(brickart festa)'의 각종 체험 프로그램 사전 예약이 10일부터 시작한다.

내달 2일부터 4일까지 3일간 춘천 애니메이션박물관과 창작개발센터에서 진행하는 이번 페스타는 방역 수칙을 고려해 일부 체험 프로그램에 대해 사전 예약을 받아 진행한다.

사전 예약을 통해 브릭 열쇠고리, 명찰, 마스크 목걸이 만들기 체험과 레고 작가와 함께하는 브릭 교실, 레고 작가와의 만남, 브릭 레이싱, 도장깨기 등 7개 프로그램에 참여할 수 있다.

현장에서 참여할 수 있는 프로그램도 다양하다. 행사 기간 매일 2~3회 레고 무비 영화를 상영한다. 브릭 젠가, 브릭을 직접 벽에 붙이는 아트월, 경품 행사 등을 열어 페스타의 흥미를 돋운다.

또한 창작개발센터 오디토리움에서 김성완 레고 공인 작가, 진케이, 반트 등 전문 작가 작품과 레고랜드 축소 디오라마, 사전(예비) 콘테스트 작품 등도 전시한다.

문화체육관광부와 한국관광공사가 후원하는 지역특화 국제 이벤트로 선정된 '브릭아트 페스타' 개막식은 10월 1일 저녁 7시 30분 창작개발센터에서 진행하며, 300대의 드론 라이트 쇼로 페스타 시작을 알린다.

강원=라영철 기자 ktvko2580@asiae.co.kr