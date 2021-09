달라진 추석, 선물 키워드는 '실용성과 건강'

[아시아경제 김종화 기자] 올 추석은 가족들이 한자리에 모이기 어려운 '언택트' 명절이 되면서 추석 선물 트렌드도 변화하고 있다. 선물을 직접 전하지 못하는 아쉬운 마음을 담아 일상생활에 실용적인 제품이나 건강 등의 가치를 담은 제품들이 새로운 추석 선물의 대세가 되고 있다.

데코뷰, 1인 가구용 트레이·맥반석 찜질기

토탈 홈스타일링 브랜드 데코뷰는 아카시아 원목 소재의 내츄럴한 브라운 컬러감으로 밀도가 높고 튼튼한 내구성을 가진 '내츄럴 아카시아 우드볼, 우드 트레이, 브런치 플레이트' 등 1인 가구를 위한 홈카페 테이블 꾸미기용 아이템들을 소개했다. 특유의 따뜻한 감성으로 제철 과일 및 명절 음식을 담아내기도 좋다.

일상생활 속에서 간편히 건강을 챙길 수 있는 제품들도 추석 선물로 인기다. 데코뷰의 '프리미엄 맥반석 찜질기'는 몸에 좋은 맥반석, 황토, 참숯 등 자연의 건강한 재료를 사용해 만성피로 예방에 도움을 주는 온열 찜질 효과를 볼 수 있다. 별도로 구매할 수 있는 본 제품의 전용 찜질기 커버는 베이직한 스트라이프 패턴, 체크 패턴, 플라워 자수 등 다양한 포인트의 매력적인 디자인으로 소중한 사람들을 위한 추석 선물로 좋다.

'목을 받쳐주는 C형 경추베개'는 인체공학적으로 설계돼 바른 자세로 숙면할 수 있는 기능성 메모리폼 베개다. 국내산 고밀도 향균 폴리우레탄 100%의 폼으로 C자형 커브 곡선이 수면 중 머리와 목, 어깨, 척추를 자연스럽게 자리잡도록 도와줘 안정적인 수면 자세를 유지시켜준다. 명절마다 판매량이 증가하는 데코뷰의 인기 선물이다.

텐마인즈 브레오, 'SCALP2' 사방모션 두피마사지기

가을철 환절기가 되면 여름철 자외선이나 물놀이로 인해 시달린 두피가 건조한 가을 바람에 더욱 민감해져 모근을 약하게 만들 수 있다. 가을철 두피 건강에 도움을 주는 '두피마사지기'도 인기 선물로 떠오르고 있다.

브랜드 텐마인즈 '브레오'의 'Scalp2 사방모션 두피마사지기'는 단순 진동이나 회전 방식으로 마사지를 하던 일반 수동 마사지기와 달리 4개의 마사지 돌기 가압 모듈이 사방으로 움직여 마치 사람 손으로 직접 주무르는 듯한 두피 마사지 기술로 특허를 인증받은 제품이다.

본 제품에는 예민한 두피를 위한 부드러운 88개의 고무 돌기가 유기적으로 배치돼 두상의 형태와 관계없이 두피를 진동으로 자극시켜 모발과 엉켜있는 노폐물을 효과적으로 제거해 준다. 또 두피 상태에 따라 3가지 마사지 모드로 속도를 조절할 수 있고 IPX7 등급의 방수 제품으로 샴푸 시 걱정없이 사용할 수 있어 부모님은 물론 소중한 지인들의 선물로 적합하다.

애경산업, '랩신'

생활뷰티기업 애경산업은 위생전문 브랜드 '랩신(LABCCiN)'의 위생선물세트를 추석 선물로 제안한다. 소중한 분들의 일상 속 안전을 기원하며 감사의 마음을 표현하기 좋은 이색 선물 세트다.

랩신 위생세트는 손소독제, 손세정제 등이 포함된 기본적인 손 위생 관리 제품과 마스크를 2~3만원대의 부담 없는 가격으로 만나볼 수 있는 실속형 세트부터 황사 마스크(KF94) 제품을 포함해 좀 더 풍부한 위생 제품으로 구성한 4만원대 고급형 세트까지 다양한 가격대의 세트 제품을 선보이고 있다.

구체적인 제품 품목은 △랩신 V3 컬러체인징 포밍 핸드워시 △휴대가 간편한 랩신 V3 손소독티슈 △손소독제 랩신 V3 새니타이저 겔 △황사마스크(KF94) 등 개인 위생 관리에 도움을 주는 다양한 위생 관리 제품으로 구성됐다. △고급형 선물세트 2종 △실속형 선물세트 3종으로 이뤄졌다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr