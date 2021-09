[위클리中企]상도가구·락앤락·템퍼코리아

[아시아경제 김종화 기자] 상도가구가 가구 무료 지원 프로젝트 '공간체인지'를 통해 베란다 인테리어 가구를 지원하고, 글로벌 생활용품 기업 ㈜락앤락은 프리미엄 내열유리 용기 '블랑'을 출시했다. 덴마크 프리미엄 매트리스 템퍼는 1인 가구를 겨냥한 '이즈 바이 템퍼' 매트리스를 선보였다.

상도가구, 수납선반 '몬스터랙' 외 베란다 인테리어 가구 무료 지원

정리에 꼭 필요한 가구 상도가구가 가구 무료 지원 프로젝트 '공간체인지'를 통해 베란다 인테리어 가구를 지원한다.

상도가구의 공간체인지는 주거공간에 변화를 주고 싶은 신청자의 사연을 받아 가구를 무료 지원해 주는 월간 프로젝트다. 간단한 정리 및 재배치를 통해 공간에 큰 변화를 준다는 점에서 누적 신청자가 총 1000여명을 넘어서는 등 매회 고객들의 큰 호응을 얻고 있으며, 이들 중 100여명이 무료로 가구를 지원받아 주거 공간을 변화시켰다.

9회차를 맞은 이번 공간체인지의 주제는 '상도가구, 베란다를 부탁해'로 베란다에 쌓여 있는 짐을 깔끔하게 정리하고 인테리어가 가능한 가구 제품을 지원한다.

먼저 공간 정리에 필수적인 철제 수납선반 '몬스터랙'이 기본 옵션으로 증정되며, 추가로 베란다 꾸미기가 가능한 인테리어 가구 3종 세트 중 1가지가 제공된다. 택1 증정되는 인테리어 가구로는 홈카페 인테리어 세트인 '리즈 원형 티테이블'과 '야야체어', 홈캠핑 인테리어 세트인 '우드 롤테이블'과 '모니 좌식 소파', 마지막으로 홈바 인테리어 세트 '클라레 홈바 테이블'과 '바체어 론'이 준비돼 있다.

이번 상도가구 공간체인지 9탄 신청은 오는 30일까지이며, 당첨자는 다음달 1일에 발표된다. 상도가구 관계자는 "최근 베란다를 홈카페, 홈캠핑, 홈바 등 하나의 독립적인 공간으로 다양하게 활용하는 고객이 늘고 있다"면서 "공간체인지 9탄을 통해 베란다에 쌓인 짐을 깔끔히 정리하고, 원하는 컨셉으로 공간을 꾸며 바쁘고 지친 일상에서 잠시나마 힐링할 수 있는 베란다 공간을 완성하시길 바란다"고 전했다.

락앤락, 깔끔 디자인·가성비·품질력 갖춘 내열유리 용기 '블랑' 선보여

글로벌 생활용품 기업 ㈜락앤락이 깔끔한 디자인에 가성비, 품질력까지 갖춘 프리미엄 내열유리 용기, '블랑'을 출시했다.

락앤락 블랑은 모던한 화이트 디자인으로 어떤 주방 인테리어와도 잘 어우러지며 보관에서부터 조리, 플레이팅까지 한 번에 가능한 유리 용기다. 비슷한 스펙의 다른 유리 용기와 비교해 10~20% 합리적인 가격으로 가성비도 뛰어나다.

디자인과 가성비뿐 아니라 품질 역시 우수하다. 모서리까지 잡아주는 8방향 안심캡으로 더욱 강력한 밀폐력을 자랑하며, 영하 20도에서부터 400도 고온까지 견디는 프리미엄 내열유리로 냉동실, 오븐, 에어프라이어, 식기세척기 등 안심하고 사용할 수 있다. 용기에 색 배임 우려도 적고, 내열성이 뛰어나 차가운 디저트에서부터 뜨거운 탕류까지 다양한 종류의 음식을 포장해 담아오기에도 좋다. 뚜껑의 실리콘 패킹은 분리할 수 있어 세척도 편리하다.

직사각 용기 3개(370㎖, 640㎖, 1040㎖)와 정사각 용기 3개(320㎖, 520㎖, 800㎖)로 구성돼 필요에 따라 선택해 사용하면 된다. 온라인에서는 다양한 조합의 세트 상품을 선보여 더욱 현명하게 장만할 수 있도록 했다.

이미영 락앤락 컨테이너 개발팀 팀장은 "최근 집에 머무는 시간이 늘면서 주방 인테리어에 관심이 높아지고, 위생을 중요시하는 트렌드에 따라 화이트톤의 심플한 '블랑'을 출시했다"면서 "미니멀한 디자인에 뛰어난 품질과 합리적인 가격으로 선보인 만큼 올 추석 명절은 블랑과 함께하길 바란다"고 말했다.

한편 락앤락 블랑은 자사몰인 락앤락몰과 쿠팡, 대형마트에서 구매할 수 있다. 추석을 맞아 홈플러스에서는 26일까지, 이마트에서는 오는 16일부터 26일까지 1+1 프로모션을 진행한다.

템퍼, 1인 가구 위한 '이즈 바이 템퍼' 매트리스 출시

덴마크 프리미엄 매트리스 브랜드 템퍼는 1인 가구를 겨냥한 '이즈 바이 템퍼(EASE BY TEMPUR)' 매트리스를 출시했다.

템퍼 공식 홈페이지 및 온라인 쇼핑 채널을 통해 판매되는 이번 신제품은 기존 템퍼 매트리스 제품과는 달리 상자 안에 롤 형태로 매트리스가 말려 포장된 BIB(Bed in a box) 제품이다. 온라인 채널에서만 판매하지만 설치 기사가 직접 배송을 진행해 소비자의 편의성을 높였다.

이즈 바이 템퍼 매트리스는 1인 가구를 겨냥한 제품인 만큼 싱글 사이즈(가로100x 세로200x 높이18㎝)만 출시됐다. 커버의 경우 쉽게 벗길 수 있는 지퍼 형태로 되어 있어 분리 세탁에 용이하고 위생적으로 사용할 수 있다. 또 기존 제품과 동일하게 제품 구매 시 10년 사후관리(A/S) 무상보증 혜택을 받을 수 있다.

템퍼는 매트리스 브랜드 중 유일하게 미국 항공우주국(NASA)의 기술인증마크를 보유하고 있다. 신제품 이즈 바이 템퍼도 템퍼 소재만의 특성을 담고 있는 제품이다. 템퍼 소재는 오픈 셀 구조로 설계된 압력 완화 물질로 수면 시 불필요한 압력을 줄이고 체중을 고르게 분배한다.

템퍼코리아 관계자는 "싱글 라이프를 시작하는 1인 가구가 점차 늘어나는 추세에 발맞춰 단일 규격으로 제품을 선보이게 됐다"면서 "온라인에서 쉽게 구매할 수 있어 만족스러운 싱글 라이프를 꿈꾸는 사람들로부터 선호도가 높을 것으로 기대한다"고 말했다.

이즈 바이 템퍼 제품은 베개로도 만나볼 수 있다. 이즈 바이 템퍼의 '서포트 베개'는 수면용은 물론 등받이 베개로도 활용할 수 있는 기능성 제품이다. 탁월한 편안함을 선사하는 템퍼 슈퍼 소프트 소재를 사용한 것이 특징이다. 사이즈는 스몰 사이즈와 미듐 사이즈 두 가지로 출시했다. 커버는 쉽게 분리할 수 있어 위생적인 사용이 가능하다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr