광주대, 14일까지 수시모집 원서접수 '비대면 상담' 확대

[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 광주대학교(총장 김혁종)는 오는 14일 오후 6시까지 2022학년도 수시모집 원서접수를 실시한다고 10일 밝혔다.

전체 모집인원 1573명(정원내 1492명·정원외 81명)의 99%인 1558명을 선발한다. 광주대 수시모집 원서접수는 홈페이지에서 가능하다.

광주대는 수험생들과의 소통 강화를 위해 비대면 상담 채널을 확대하고 원활한 답변을 위해 담당자를 추가 배치하는 등 신입생 모집에 적극적으로 나서고 있다.

입학 관련 상담은 카카오톡 플러스친구 ‘광주대학교 입학상담’을 통해 실시간 가능하며, 홈페이지 입학 상담 바로가기에서도 채널 추가와 실시간 상담 채팅을 지원받을 수 있다.

또 입학처 홈페이지 QnA와 전화문의 등을 통해 상세한 입학 정보를 실시간으로 제공 받을 수 있다.

이와 함께 유튜브 채널 ‘호심티비’에서는 다양한 입학 정보와 캠퍼스 소개, 각 학부(과) 소개, 졸업생 인터뷰 등을 확인할 수 있다.

광주대 수시모집은 일반학생전형과 지역학생전형, 수급자·차상위·한부모가정전형 등 총 3개 전형으로 실시되며, 모든 전형은 학생부교과전형이다.

전형 요소별 반영비율은 일반학생전형 학생부 70%+면접 30%(일부학과 면접 40%), 지역 학생전형 및 수급자·차상위·한부모가정전형 학생부 100%다.

총 6회 지원이 가능한 수시모집에서 광주대는, 최대 3회까지 중복지원을 허용하고 있으며, 수험생들은 지원 자격에 따라 각 전형에 1회씩 지원 가능하다.

재학생 1인당 장학금(2021년 대학정보공시 종합대학 5천명이상 1만명이하, 산업대학 제외)에서 호남제주 1위·전국 3위를 기록한 광주대는 신입생 장학금을 확대 편성했다.

국가장학금 소득분위 8구간 이내 신입생의 입학학기 등록금 전액 면제가 가능하도록 교내 복지장학금 예산을 확충했으며 수시모집 최초합격자에게는 70만원, 충원합격자에게는 40만원의 학업장려장학금을 지급한다.

