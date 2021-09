선운산 도립공원에 멸종위기 야생식물 ‘석곡’ 군락지 확인

전북도, 한반도 내륙 최대 군락지로 확인

[전주=아시아경제 호남취재본부 김한호 기자] 전북 고창군의 선운산 도립공원에 생태적 가치가 높은 멸종위기 야생식물인 석곡의 내륙 최대 군락지가 있는 것으로 확인됐다.

전북도는 지난 3월 국립공원공단 국립공원연구원과 ‘전라북도 도립공원 자연자원조사’ 협약을 체결하고 추진한 결과, 이같이 확인됐다고 10일 밝혔다.

이번에 확인된 석곡은 고창군 선운산 도립공원내 암벽지역에서 발견됐으며, 대규모 군락을 이루며 안정적으로 자생하고 있는 것으로 나타났다.

석곡은 난초과의 상록성 여러해살이풀로, 해발 200~600m에 위치한 산림 내 햇볕이 잘 드는 지역의 바위나 나무에 붙어 생육하여 멸종위기 야생생물 Ⅱ급으로 분류되며 가치있는 자원이다.

우리나라에서는 제주도와 남해안 일대의 섬(흑산도, 가거도, 거제도 등) 지역에 분포하는 것으로 알려져 있으며, 최근 조사를 통해 경상남도와 전라북도 일부 지역에서 확인된 기록이 있다.

특히 선운산도립공원의 석곡 자생지는 내륙지역임에도 불구하고 서해안과 인접하고 암벽지대가 발달해 최적의 자생지 조건을 갖추고 있으며, 식물지리학적으로 국내 내륙지역 분포의 북방한계 지역으로 매우 중요한 가치가 있다고 전북도는 설명했다.

대부분의 석곡 자생지는 약용 및 관상용을 목적으로 무분별한 채취로 자생지가 훼손되고 개체수가 감소되고 있으나, 선운산 도립공원 군락은 보전상태가 매우 양호한 것으로 조사됐다.

