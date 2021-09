문승욱 산업통상자원부 장관(가운데)이 10일 서울 중구 플라자호텔에서 열린 통상 전문가 간담회에서 참석자들과 기념촬영을 하고 있다. 이번 간담회는 다자ㆍ양자간 무역협상 중심의 통상을 넘어서 공급망ㆍ기술패권 경쟁, 디지털 경제로의 전환, 기후위기 대응 등 산업ㆍ기술ㆍ에너지 이슈가 통상 부문과 결합되는 상황을 점검하고, 이에 대한 정책 방향을 논의하기 위해 마련됐다./김현민 기자 kimhyun81@

