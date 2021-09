"추석 선물세트, VR로 확인" 현대백화점, 'VR 추석 행사장' 연다

[아시아경제 김유리 기자] 현대백화점은 10일부터 15일까지 공식 온라인몰 '더현대닷컴'에서 무역센터점 지하 1층 추석 선물세트 행사장을 그대로 옮겨 놓은 'VR 추석 선물세트 행사장'을 운영한다고 밝혔다.

고객은 'VR 명절 행사장'을 통해 행사장에 직접 방문하지 않고도 휴대폰이나 홈페이지에서 행사장 곳곳을 360도로 둘러볼 수 있고 실제 선물세트 크기도 확인할 수 있다. 상품을 선택하면 구매 페이지로 연결되며 구매 페이지에서는 비대면 선물하기 서비스도 이용할 수 있다.

'VR 추석 선물세트 행사장'에는 한우·굴비·과일 등 선물세트 80여종이 전시된다. '현대 특선한우 죽(竹)세트', '영광 참굴비 연(蓮) 세트', '샤인머스캣·사과·배 난(蘭)세트' 등이 대표적이다.

현대백화점 관계자는 "사회적 거리두기 상황에서 고객들이 조금이나마 직접 매장에서 쇼핑하는 기분을 느낄 수 있도록 이번 'VR 추석 선물세트 행사장'을 선보이게 됐다"며 "앞으로도 고객들의 편의성을 높일 수 있는 다양한 서비스를 선보일 것"이라고 말했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr