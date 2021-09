[굿모닝 증시] 변하는 각국 중앙은행의 유동성 정책…투자 심리 다소 위축

티프 맥클렘 캐나다중앙은행 총재 “채권 보유액 축소 전에 금리 인상”

미국 경제지표 둔화됐지만…개선 추세 훼손까지 보기 힘들어

[아시아경제 공병선 기자] 각국 중앙은행의 유동성 정책이 변하면서 투자 심리가 다소 위축되는 현상을 보였다. 유럽은 채권 매입 속도를 완화하면서도 자산매입축소(테이퍼링)를 부인했지만 캐나다는 부양정책의 속도가 느려질 것이라고 언급했다. 한편 8월 고용보고서가 부진한 결과가 나타내면서 경기 둔화에 대한 우려가 커졌지만 아직 경기회복 추세는 유효하다는 전망도 나왔다.

9일(현지시간) 뉴욕 증시는 모두 하락했다. 이날 뉴욕증권거래소에서 다우존스30평균지수는 전 거래일보다 0.43%(151.69포인트) 하락한 3만4879.38로 장을 마쳤다. 지난달 19일 이후 처음으로 3만5000선 아래로 떨어졌다. S&P500지수는 전장보다 0.46%(20.79포인트) 하락한 4493.28로 장을 마감했다. 기술주 중심의 나스닥은 전 거래일보다 0.25%(38.39포인트) 하락한 1만5248.25로 거래를 마쳤다.

◆서상영 미래에셋증권 연구원=유럽중앙은행(ECB)이 통화정책회의를 통해 유로존 성장률 전망치를 기존 4.6%보다 개선된 5.0%로 상향 조정하면서 경기 회복 기대감을 높였다. 인플레이션 전망도 기존 1.9%에서 2.2%로 상향 조정하며 세계적 대유행(팬데믹) 긴급매입프로그램(PEPP)의 매입 속도를 완만하게 축소한다고 발표했다.

라가르드 총재는 “유로존은 이번 분기 강한 성장세를 기록했으며 회복세는 점차 진전되고 있다”고 평가했다. 아울러 채권 매입 속도 완화를 결정했지만 테이퍼링은 아니라며 오는 12월 추가 논의를 진행하고 테이퍼링 속도도 조절할 것이라고 주장했다.

하지만 티프 맥클렘 캐나다중앙은행(BOC) 총재는 부양정책의 속도가 더욱 느려질 것이라고 말했다. 맥클렘 총재는 퀘벡주 상공회의소에서 주최한 행사의 화상연설을 통해 “BOC가 경제에 투입한 부양책 속도를 축소할 준비가 되면 축소 전에 금리를 인상할 것”이라고 강조했다. 현재 부양책을 유지하고 있지만 향후 늘리지 않겠다는 의미로 해석된다.

미쉘 보우만 연방준비제도(Fed) 이사는 올해 테이퍼링을 시사한 데 이어 인플레이션 완화에 시간이 더 걸릴 수 있다고 언급했다. 이에 인플레이션 장기화 우려가 높아지자 매물들이 출회했다. 특히 각국 중앙은행들의 유동성 정책 변화는 전반적인 투자 심리를 위축시키는 요인으로 작용했다.

◆김유미 키움증권 연구원=오는 13일부터 미국과 중국에서 주요 실물지표 결과가 발표되며 그에 따른 정책 변화 가능성을 주시해야 한다.

미국은 지난 8월 고용보고서 부진 이후 경기 둔화 우려가 더욱 확산되고 있다. Fed 베이지북에서 현재 경제 활동이 완만하게 둔화되고 있다고 평가했으며 코로나19 델타 변이 바이러스 확산으로 인한 부정적 영향 때문에 금융시장의 민감도는 높아지고 있다.

다음 주엔 미국에서 소매판매와 소비자물가, 소비심리, 산업생산 등 중요한 경제지표 발표가 다수 예정돼 있다. 시장 전망치(컨센서스)를 살펴보면 소비자물가 상승률은 소폭 둔화되고 주요 실물지표들 증가율은 둔화되거나 감소세를 이어갈 것으로 보인다. 컨센서스에 부합한 결과가 나타난다면 경기둔화에 대한 시장 우려는 크게 완화되기 어렵다.

8월 소비자물가 상승률은 전월 대비 0.3%로 7월보다 소폭 둔화될 것으로 보인다. 7월보다 개선된 수치지만 감소세가 지속된다는 점에서 소비 전망엔 부담스러운 요인이다. 하반기 서비스 지출이 늘어날 것으로 기대했지만 코로나19 델타 변이 바이러스 확산으로 보복 소비가 지연됐고 소비 공백이 발생하고 있다. 아울러 반도체 공급 차질로 자동차 생산 및 판매가 부진해 관련 생산과 소매판매에도 부정적 영향을 끼치는 중이다.

이 같은 미국 경제지표 둔화세는 Fed의 테이퍼링 시기를 늦출 수 있다는 전망으로 이어질 수 있다. 이는 당분간 금융시장 내 투자 심리에 부정적인 영향을 미칠 가능성이 있다. 다만 백신 보급이 점차 확산되고 있으며 고용 여건 개선 요인이 유효하다는 점을 고려하면 미국 경기의 개선 추세가 훼손됐다고 보기 힘들다.

