서울시, '미리보는 광화문광장' 일러스트 공모전

13일부터 공모전 개최

예술과 축제, 휴식과 문화의 광장 등 새로운 광화문광장 표현

[아시아경제 임철영 기자] 서울시가 13일부터 11월 5일까지 8주간 새로운 광화문광장의 다양한 모습을 미리 느낄 수 있는 ‘미리보는 광화문광장 일러스트 공모전’을 개최한다고 10일 밝혔다.

이번 공모전에는 새로운 광화문광장에서 보고 싶은 모습을 일러스트 등으로 자유롭게 표현한 작품으로 응모할 수 있다. 과거·현재·미래를 보여주는 광장, 피크닉·휴식·버스킹 등이 활발한 광장, 예술·축제 등이 열리는 광장 등 광화문광장 안에서 펼쳐지는 일상적?비일상적 모습을 소재로 일러스트 또는 손그림을 그려서 제출하면 된다.

출품 작품은 공모전 홈페이지를 통해 신청서, 이미지 파일을 제출하면 되고, 광화문광장에 관심 있는 대한민국 국민이라면 누구나 응모 가능하다. 1인당 출품 가능한 작품 수 제한은 없으나, 수상은 고득점 1개 작품으로 제한한다.

서울시는 출품 작품에 대해 주제 적합성, 작품성, 상징성을 기준으로 심사한 뒤 총 16개 작품을 수상 작품으로 선정해 11월 15일에 발표할 예정이다. 수상은 대상 1명, 최우수상 2명, 우수상 3명, 장려상 10명으로 총 16명의 수상자를 선정한다.

수상작품은 향후 광화문광장 등에 전시될 예정이며 각종 정책자료, 홍보기념품, 홈페이지, SNS 등을 통해 광화문광장을 홍보하는 데 활용된다.

사창훈 서울시 광화문광장기획반장은 “이번 공모전을 통해 코로나19 장기화라는 언텍트 시기에 새롭게 조성될 광화문광장의 일상적·비일상적인 모습을 미리 체험해 볼 수 있는 계기가 되기를 바란다”며 “미리보는 광화문광장 일러스트 공모전에 시민 여러분의 많은 관심과 참여를 부탁드린다”고 말했다.

