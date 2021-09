무협, 韓-中산동성 경제통상협력교류회 온라인 개최

[아시아경제 우수연 기자]한국무역협회가 9일 산업통상자원부, 중국 산동성 인민정부와 함께 '제 4회 韓-산동성 경제통상협력 교류회'를 온라인으로 개최했다.

이날 교류회는 산동성이 우리나라와의 무역을 확대하기 위해 개최하는 제1회 한-산동성 수입상품박람회와 연계해 개최됐다.

이관섭 무역협회 부회장은 영상 축사를 통해 "코로나19로 직접적인 만남이 어려운 상황에서 이번 교류회를 통해 양국이 미래 성장과 협력을 위한 아이디어를 공유하고 서로 간 파트너십을 강화하는 좋은 계기가 되길 바란다"고 전했다.

이날 포럼에서 한광석 해양수산개발원 중국연구센터장은 "한국과 중국을 잇는 요충지에 위치한 산동성은 300개의 컨테이너 항로와 10개의 공항을 보유한 대규모 물류 허브로서 한국과 산동성이 협력하면 한국-중국-유럽을 연결하는 복합물류 브릿지로서의 기능도 할 수 있다"며 양국 물류 분야 협력 방안을 발표했다.

쟝잉쏭 중국 옌타이시 상무국 부국장은 "옌타이시는 '한·중 창업혁신협력센터'를 설립하는 등 한국과 산동성의 상생발전을 위해 많은 노력을 기울이고 있다"며 "옌타이 산업단지가 한중 발전의 새로운 거점이 될 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.

한편 교류회와 함께 개최된 상담회에는 우리 수출기업 100여개사와 중국 바이어 40여개사가 참여해 온라인으로 상담을 진행했다.

우수연 기자 yesim@asiae.co.kr