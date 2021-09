경기도, 서민자금 젖줄 '경기서민금융재단' 설립 속도낸다

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도 서민들의 자금 젖줄 역할을 할 '경기서민금융재단'(가칭) 설립이 속도를 낸다.

경기도는 지난 3월부터 지방공기업평가원과 공동으로 진행한 경기서민금융재단 설립 타당성 검토 용역 결과가 최근 나왔다며 이를 토대로 이르면 내년 6월께 재단을 정식 출범할 계획이라고 10일 밝혔다.

경기도는 앞서 지난해 4월부터 이재명 경기도지사의 지시에 따라 극저신용대출 제도를 도입, 최대 500만원까지 융자해주고 있다. 하지만 전문 금융기관이 없다 보니 사업 추진에 애를 먹어왔으며 도내 금융 취약계층에 대한 보다 적극적인 지원사업을 펼치기 위해 재단 설립을 추진하고 있다.

이번 용역 결과 재단은 도내 금융 취약계층을 보호하기 위한 '금융 복지' 정책을 총괄 수행하게 된다. 특히 금융 지원사업과는 별도로 재무 컨설팅, 복지 서비스 연계 등을 통한 과도한 채무에 시달리는 도내 서민들 보호 사업도 펼친다.

재단 설립초기 출연금은 기본재산을 포함해 200억원 규모다. 출연금은 전액 도비다.

이후 도는 5년간 연평균 169억여 원을 출연하게 된다. 이는 도 출자출연기관 평균 출연금의 107.2% 수준이다. 도는 타당성 검토 결과 출연금 규모가 과하지는 않다고 보고 있다.

재단 설립 후 5년간 지역경제에 미칠 파급효과는 52억8000여만 원으로 추산됐다. 또 29억4000여만 원의 부가가치 유발효과도 기대했다.

도 관계자는 "이번 결과를 바탕으로 행안부의 심의를 받아야 한다"며 "이후 조례 제정, 도비출연, 설립 등기 등 절차를 거쳐 내년 6월 업무 개시를 목표로 설립을 추진하고 있다"고 설명했다.

재단은 설립 초기 1본부 5팀 1센터 72명 규모로 운영된다.

용역을 맡았던 지방공기업평가원은 재단이 신설될 경우 금융복지 사각지대에 놓인 저신용자에 대한 종합금융복지 서비스 제공이 가능하고, 다양한 신규 사업 개발도 가능할 것으로 기대했다.

다만 초기 투입비용이 크고 지방재정에 부정적 영향을 미칠 가능성도 있다고 우려했다. 이는 대출을 위한 고정 출연금 확대가 커질 경우 지방재정 경직성에도 적잖은 영향을 줄 것이란 이유에서다.

한편, 도가 지난 6월15일부터 24일까지 도민 705명을 대상으로 경기서민금융재단 설문과 관련된 설문조사를 실시한 결과 도민 63.8%는 재단 설립에 찬성하는 것으로 나타났다.

재단 설립 기대 효과로는 응답자의 79.1%가 '금융 취약계층 경제여건 및 복리증진에 도움이 된다'를 꼽았다.

