[아시아경제 부애리 기자] 카카오게임즈가 신작 모바일 액션 역할수행게임(RPG) '월드 플리퍼'를 8일 정식 출시했다.

'월드 플리퍼'는 '플리퍼'를 조작해 캐릭터를 적에게 날려 보내는 액션 RPG다. 도트 그래픽 바탕의 박진감 넘치는 전투, 스킬 시스템 등 각 캐릭터의 개성이 어우러진 연출을 활용해 게임의 재미를 극대화했다.

한국, 미국, 유럽을 비롯해 177개 국가에서 글로벌 출시된 '월드 플리퍼'는 4개의 서버로 나눠서 운영된다.

카카오게임즈는 '월드 플리퍼'의 정식 출시를 기념한 다채로운 이벤트도 진행한다.

서버별 상세 공지와 이벤트 내용은 공식 커뮤니티를 통해 확인 가능하다.

