'의원직 사퇴'로 배수진 친 이낙연…"모든 것 던졌다"(상보)

[아시아경제 오주연 기자] 더불어민주당 대권주자인 이낙연 전 대표가 8일 의원직을 전격 사퇴하겠다고 밝혔다. 지난 4일과 5일 치러진 당내 충청권 경선 투표 결과에서 이재명 경기지사가 압도적인 지지율로 이 전 대표를 앞서자, 1차 선거인단 투표 결과가 나오는 오는 12일 '1차 슈퍼위크'를 앞두고 지지층 결집을 위해 배수진을 친 것으로 풀이된다.

이날 이 전 대표는 광주광역시의회에서 열린 호남권 공약 발표 기자회견 자리에서 "민주당의 가치, 민주주의의 가치를 지키기 위해 국회의원직을 버리고 정권 재창출에 나서기로 결심했다"며 "저의 모든 것을 던져 정권 재창출을 이룸으로써 민주당과 대한민국에 진 빚을 갚겠다"고 말했다.

그는 "우리는 5·18 영령 앞에 부끄럽지 않은 후보를 내놓아야 한다"며 "민주당의 가치, 민주주의의 가치에 합당한 후보를 내놓아야 한다"고 강조했다. 그러면서 김대중 대통령이 숱한 죽음의 고비를 넘기고도 끝내 대통령이 된 이유, 노무현 대통령이 패배와 절망 속에서도 지역주의 장벽에 도전한 이유 등을 언급했다. 이 전 대표는 "그것은 민주주의 가치 때문이었다"면서 "그렇게 목숨과 맞바꾸거나 평생을 걸고 지키고자 했던 민주주의의 가치를 지향하는 것이 민주당의 정신이다. 민주당이 그런 정신을 지키고 지향해왔기에 민주당이 배출한 김대중 노무현 문재인 대통령은 국가를 발전시켰고 국격을 높였다"고 말했다.

또한 이 전 대표는 "지금 민주당의 후보 경선은 그런 정신을 잘 구현하는 방향으로 가고 있는가"라며 의문을 제기했다.

이 전 대표는 "민주당의 대통령 후보가 도덕적이지 않아도 좋다는 발상이 어떻게 가능한가" 꼬집으며 "민주당과 보수 야당이 도덕성에서 공격과 방어가 역전되는 기막힌 현실도 괜찮은가"라고 물었다.

이날 이 전 대표의 의원직 사퇴 선언으로 남은 경선 투표에서 1위 후보와의 득표율 격차가 얼마나 줄어들 수 있을지가 관건이다. 당장 오는 12일, 70만명 규모에 이르는 1차 슈퍼위크(국민·일반당원 투표 결과)에서 이 지사가 지난 충청권 경선 투표와 같은 결과를 내지 못할 경우, 이번 이 전 대표의 의원직 사퇴 카드가 영향을 줬다고 판단할 수 있을 것으로 보인다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr