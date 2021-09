[아시아경제 유병돈 기자] 서울의 한 주택에서 60대 남성이 숨진 채 발견돼 경찰이 수사에 착수했다.

서울 강서경찰서는 7일 오후 5시28분께 강서구 화곡동의 한 빌라 안에서 60대 남성 A씨가 숨져 있는 것을 발견했다고 8일 밝혔다.

경찰은 "썩은 냄새가 난다"는 이웃 주민의 신고를 받고 현장에 출동해 숨진 A씨를 발견했다.

경찰은 외부 침입 흔적을 비롯해 타살 혐의점은 없는 것으로 보고, A씨를 부검해 정확한 사망 경위를 조사할 예정이다.

