금융권 취준생 주목…"채용 박람회 참석하고 취업 기회 잡으세요"(종합)

‘청년의 꿈, 금융이 열다’ 주제로 이틀 간 열려

화상면접, 채용상담, 설명회, 컨설팅 등 진행

은행 채용은 '스펙'보다 직무 관련 '실무' 중요

현직자들 직접 나와 "저녁있는 삶" 홍보하기도

[아시아경제 송승섭 기자]금융업계 55개사와 구인·구직자 1만5000여명이 참여하는 ‘금융권 공동채용 박람회’가 포문을 열었다. 금융권 채용담당자들은 불필요한 스펙보다는 직무와 관련된 실무능력과 경험을 강조했다. ‘워라밸(일과 생활의 균형)’을 중시하는 MZ세대에 어필하기 위해 탄탄한 복지와 선진적인 사내문화를 적극 홍보하는 모습도 보였다.

8일 ‘청년의 꿈, 금융이 열다’를 주제로 열린 박람회는 이틀간 온라인 비대면 방식으로 진행된다. 개막행사와 화상면접, 채용상담, 채용설명회, 취업컨설팅 등의 행사가 오전 10시부터 오후 5시까지 이어진다. 은행권 현직자가 직접 출연하는 토크콘서트도 참여할 수 있다.

이날 김광수 은행연합회장은 개회사에서 “금융권은 변화된 금융환경에 맞는 신규 일자리의 발굴하겠다”며 “금융지원을 통해 실물경제 일자리 창출을 위한 노력을 계속해나가겠다”고 강조했다. 축사를 맡은 윤재옥 정무위원장은 “청년 인재채용을 통해 금융산업의 발전과 기업성장, 일자리 창출의 선순환을 이뤄내길 바란다”고 언급했다. 고승범 금융위원장은 “경력직 선호로 청년층의 구직이 어려워졌다”면서 “금융권은 신규채용 일자리에 특별한 관심을 가져달라”고 촉구했다.

취업준비생들의 이목이 쏠린 금융업종은 단연 시중은행이었다. KB국민·신한·우리·하나·NH농협 등 5대 은행의 입사 경쟁률은 여전히 100~200대 1에 달하는 것으로 알려져 있다.

대부분의 시중은행들은 온라인에 마련된 기업정보관을 통해 직무와 관련된 실무인재를 선호하는 분위기였다. 주요 은행들은 이미 불필요한 스펙이나 인적사항을 배제하기 위해 강도 높은 블라인드 채용을 시행하고 있다.

KB국민은행은 서류심사 후 필기시험을 보게 되는데 일반전형의 경우 직업기초능력과 직무심화지식 등을 평가받는다. IT·데이터 직종은 온라인 코딩테스트도 실시한다. 이후 치러지는 1차 면접에서도 채용직무와 관련된 PT·영업세일즈·실무면접 등을 봐야 한다. 신한은행은 서류에 자신의 역량을 효과적으로 표현해야 하고, 3단계 직무적합도 면접에서 관련 직군의 이해도가 필수라고 안내하고 있다. NH농협은행 역시 직무능력평가를 통해 지원자의 의사소통능력과 문제해결능력, 정보능력 등을 따진다. 특히 농업·농촌 이해도를 묻는 질문이 출제되고, 지원분야별로 다른 문제를 낸다.

과거 금융권이 중점적으로 살펴보던 스펙보다 경험을 묻는 경향도 커졌다. 하나은행은 ‘채용단계별 소소한 꿀팁’을 통해 “화려한 경험이 아니어도 얻은 바가 있다면 인재상·핵심가치와 부합하는지 고민해보면 좋을 것”이라고 조언했다. 우리은행의 경우 서류와 면접단계에서 입행의지와 회사에 대한 관심도를 표현하는 게 중요하다고 안내했다.

국책은행에서도 비슷한 기조가 이어졌다. KDB산업은행 채용담당자는 “능력을 어필하는 항목이 아니라 내가 어떻게 살아왔고 어떤 가치관과 성격을 가진 사람인지를 보여주기를 요청드린 것이니 참고하면 좋을 것”이라고 설명했다. 올해 30~40명 규모로 채용을 계획하고 있는 수출입은행은 “서류심사가 없어지고 1차 필기전형이 생겼다”면서 “별도의 서류 전형이 없기 때문에 지원자가 전원 응시할 수 있고 NCS 직업기초능력평가와 정량평가를 받는다”고 밝혔다.

금융권 취업종사자들이 선호하는 금융공기업·공공기관은 채용설명회에서 업권 특성상 꼼꼼하고 세세한 평가를 진행한다고 발표했다. 금융결제원은 “자기소개서 평가에 많은 시간을 투여하고 있다”며 “지금까지 다대일 면접을 진행하고 있고 지원자의 면면을 세세히 파악하려 한다”고 언급했다.

현직자 토크콘서트에서는 은행직원들이 직접 출연해 복지와 워라밸을 적극 홍보했다. MZ세대 지원자에게 높은 연봉과 성장가능성만큼 ‘저녁이 있는 삶’이 중요한 가치로 여겨지고 있어서다.

하나은행 참석자는 “필라테스나 골프처럼 원하는 운동을 선택하면 회사에서 매월 체력단련비를 지원해준다”며 “6시에는 PC오프 제도 때문에 자동으로 퇴근해야 해 워라밸을 보장받을 수 있다”고 얘기했다. KB국민은행 관계자도 “부장님이 오늘 일이 더 있냐고 물을 정도로 대다수 직원이 6시 이후 퇴근한다”고 설명했다.

철저한 블라인드 채용을 강조하며 적극적인 지원을 장려하는 모습도 눈에 띄었다. 토크콘서트에 출연한 NH농협은행 관계자는 “동기 중에 42살도 있었다”며 “채용 시 나이를 입력하지 않으니 구애받지 말고 지원해달라”고 밝혔다.

