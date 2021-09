내달 5일부터 주 2회, 4회 과정으로 운영





[담양=아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 담양군이 오는 17일까지 2021년 사회적경제학교 수강생을 모집한다.

8일 군에 따르면 군민의 사회적경제에 대한 이해를 돕고, 나아가 사회적경제 조직으로 발돋움할 수 있도록 교육프로그램을 운영한다.

올해 사회적경제학교는 10월 5일부터 주 2회 화, 목요일에 4회 과정으로 운영된다.

교육은 사회적경제의 조직 형태, 지원과정 및 우수사례와 사회적경제조직의 상품 판매 노하우, 온라인 마케팅 및 소셜커머스 활용 등의 내용으로 채워진다.

관심 있는 군민과 풀뿌리공동체, 사회적기업, 마을기업 등 사회적경제조직 운영단체는 모두 참여 가능하며, 17일까지 선착순으로 15명을 모집한다.

참여는 군 홈페이지의 공지사항을 참고해 담양군풀뿌리공동체지원센터 현장 접수 또는 온라인 접수를 통해 신청서를 제출하면 된다.

