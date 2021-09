굿닥, 백신 접종자 대상 여행?문화 등 제휴 혜택 지원

[아시아경제 박형수 기자] 케어랩스 케어랩스 263700 | 코스닥 증권정보 현재가 8,790 전일대비 170 등락률 -1.90% 거래량 59,971 전일가 8,960 2021.09.08 11:50 장중(20분지연) 관련기사 케어랩스, 2분기 매출 239억원…전년比 32.2%↑4차 대유행에 진단키트 동났다! 엄청난 수익 가져갈 “특급” 대장株!케어랩스 굿닥, 물적분할 1주년… “사용 건수 월 122% 고속 성장세” close 는 자회사 굿닥이 코로나19 백신 접종자를 대상으로 한 제휴 혜택 제공에 나선다고 8일 밝혔다.

굿닥은 질병관리청의 공공데이터 연동 방식으로 플랫폼 내에서 제공하는 굿닥케어 코로나19 백신 접종 증명 서비스를 확장한다. 쏘카 대여 요금 40% 할인과 하나투어 안심여행 할인 등 20여 개 이상의 접종자 대상 제휴 혜택 서비스를 제공한다.

회사 측은 제휴 서비스를 통해 마련하는 의료-비의료 생태계의 연결 보상체계가 민간 차원에서의 코로나19 백신 접종 독려 효과로 작용할 것으로 기대했다. 굿닥은 국내 사용자 수 1위 비대면 의료 플랫폼 지위를 확보하고 있다. 사용자 확장성을 기반으로 연내 제휴사 100개 돌파를 목표로 지속적인 접종자 대상 혜택 강화를 이어간다는 계획을 세웠다.

굿닥은 지난달부터 스마트폰을 활용한 백신 접종 증명서 다운로드 및 외부공유 기능이 가능한 ‘굿닥케어 백신 증명 서비스’를 제공하고 있다. 해당 서비스 사용자에게는 마스크, 자가검사키트, 건강식품 등 헬스케어 전용 상품이 판매되는 ‘굿닥스토어’에서 사용 가능한 5000포인트를 제공한다.

박경득 굿닥 대표는 "굿닥케어는 내 건강 정보를 통합하고 개인화해 개별 제휴 혜택까지 제공하는 서비스를 선순환 카테고리로 정착시키는 개개인의 모바일 주치의 플랫폼 서비스를 목표로 하고 있다"고 말했다.

이어 "접종자 대상 혜택 지원 역시 코로나19 극복을 위한 대의적 의의에 함께 참여한 제휴사와 헬스케어 데이터 생태계 확장 차원에서 뜻을 모으고 있다"며 "앞으로 건강검진관리 기능까지 추가하는 등 나은 서비스로 거듭날 수 있도록 노력할 것"이라고 덧붙였다.

박형수 기자 Parkhs@asiae.co.kr