4차위, 10일 '스마트시티 컨퍼런스' 개최

[아시아경제 구은모 기자] 4차산업혁명위원회는 스마트도시 특별위원회가 주관하는 ‘스마트시티 컨퍼런스’가 제5회 월드 스마트시티 엑스포를 통해 오는 10일 일산 킨텍스 컨퍼런스 룸에서 개최된다고 8일 밝혔다.

이번 컨퍼런스는 ‘4차 산업혁명 시대에서 스마트시티의 나아갈 길’이라는 주제로 스마트도시 특위 위원 및 관련 분야 전문가가 ▲스마트시티 혁신발굴 ▲스마트시티 확산 ▲스마트시티 혁신기반 강화 등 3개 분야에 대해 주제발표 후 토론하는 형식으로 진행될 예정이다.

이번 행사는 지난 5월 제4기 스마트도시 특위 출범 후 특위의 민간위원 중심으로 국내 스마트시티의 성공적 정착을 위해 논의해 가고 있는 스마트시티 정책방향에 대한 중간 보고회 차원에서 마련됐다.

김갑성 스마트도시 특위 위원장은 “이번 행사는 세계 스마트시티 시장을 선도하기 위한 아젠다를 고민하고, 다양한 전문가들의 목소리를 듣는 뜻깊은 자리”라며 “스마트도시 특위는 이번 컨퍼런스에서 논의된 사항을 반영해 정부에 제안할 정책 권고안을 적극 준비해 나갈 예정”이라고 밝혔다.

이번 행사는 사회적 거리두기 지침에 따라 사전등록 절차를 거친 후 관람할 수 있고, 유튜브를 통해서도 생중계될 예정이다.

