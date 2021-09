디즈니+ 11월 12일 한국 서비스…월 구독료 9900원

"독보적인 스토리텔링과 혁신적인 콘텐츠로 시장 경쟁력 강화"

월트디즈니 컴퍼니 코리아는 디즈니+를 한국에 11월 12일 출시한다고 8일 전했다. 아태지역 DTC(Direct-to-Consumer) 사업을 총괄하는 제이 트리니다드는 "디즈니+를 한국에 선보일 수 있어 매우 기쁘다"라며 "한국을 포함한 아시아 지역이 콘텐츠와 미디어 중심지로 부상하는 만큼 디즈니만의 독보적인 스토리텔링과 혁신적인 콘텐츠로 시장 경쟁력을 강화하겠다"라고 밝혔다.

디즈니+는 디즈니, 픽사, 마블, 스타워즈, 내셔널지오그래픽, 스타 등 디즈니 핵심 브랜드의 영화와 TV 프로그램 콘텐츠를 제공하는 온라인 동영상 서비스(OTT)다. 국내에 처음 소개되는 스타는 다양한 장르의 일반 엔터테인먼트 콘텐츠를 제공하는 브랜드다. ABC, 20세기 텔레비전, 20세기 스튜디오, 서치라이트 픽처스 등이 제작한 영화 및 TV 프로그램과 독점으로 제공하는 오리지널 시리즈 및 한국 콘텐츠가 이를 통해 공개될 예정이다.

구독료는 월 9900원, 연간 9만9000원이다. 마블 스튜디오 블록버스터 영화를 비롯해 영화 '스타워즈' 에피소드 전편, 디즈니 애니메이션 및 실사 영화, 픽사 애니메이션, 내셔널지오그래픽 다큐멘터리, 스타 영화 및 TV 시리즈, '심슨 가족' 시리즈, '엑스맨' 시리즈, 디즈니+ 오리지널 시리즈 등을 즐길 수 있다. 오상호 월트디즈니 컴퍼니 코리아 대표는 "세계적인 창작자들이 선사하는 매력적인 스토리와 탄탄한 브랜드 및 프랜차이즈 포트폴리오를 바탕으로 최고의 엔터테인먼트 경험을 제공하겠다"라고 말했다.

