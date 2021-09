중국 "일본, 국제원자력기구 '오염수' 조사에 적극 협력해야"

이번주 IAEA 일본 방문 조사

왕원빈 중국 외교부 대변인

"데이터·처리수단 감독·검사 필요"

[아시아경제 차민영 기자] "일본 정부는 가능한 모든 오염수 처리 방안을 협의하는 등 국제원자력기구(IAEA)에 전면적으로 협력해야 한다."

왕원빈 중국 외교부 대변인은 7일 정례 브리핑에서 IAEA 팀의 후쿠시마 원전 오염수 조사를 위한 일본 방문에 대한 중국 입장을 묻는 질문에 "데이터의 정확성과 처리수단의 유효성 등에 대해 감독과 검사를 받아야 한다"며 이 같이 답변했다.

왕 대변인은 "일본은 국제사회의 관심에도 바다에 오염수를 배출하려는 준비를 집요하게 추진하고 있다"며 "일본이 즉각 잘못된 결정을 철회하고 이해관계자, 국제기구와 충분히 협의해 의견이 일치하기 전에 오염수를 방류해서는 안 된다"고 강조했다.

IAEA 측에도 공정하고 과학적인 태도를 당부했다. 왕 대변인은 "IAEA가 객관적이고 공정하며 과학적이고 책임 있는 태도로 이해관계자의 의견을 충분히 듣기를 희망한다"며 "국제사회가 일본 오염수 처리에 사전·사후 평가와 감독 검사를 해 오염수 처리의 절대적인 안전을 확보해야 한다"고 전했다.

리디 에브라르 IAEA 사무차장이 이끄는 IAEA팀은 이번 주 수도인 도쿄에서 관계자들과 회의를 가진 후 후쿠시마 다이이치를 방문한다. 현장 전문가와 세부 기술 사항들을 논의하고 화학물질청 검토를 위해 주요 지점과 위치 등을 관찰할 계획이다. 일본 원자력규제청, 경제산업성, 외무성의 고위 관리 등과도 만난다.

라파엘 마리아노 그로시 IAEA 사무총장은 "일본이 향후 수십 년 동안 물을 배출하는 전체 작업이 국제 안전 표준과 일치하는 방식으로 수행되도록 지원하고 있다"면서 "안전하고 투명한 방식으로 방류가 진행될 수 있도록 현장을 중심으로 검토 일정에 대해 논의할 것"이라고 밝혔다.

