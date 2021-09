순천시, 신중년 대상 은퇴 후 Let’s 아카데미 수강생 모집

신중년의 행복한 인생 재설계 교육, 8일부터 선착순 모집

[순천=아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 전남 순천시(시장 허석)는 행복한 인생 2막의 재설계를 고민하는 신중년을 대상으로 ‘은퇴 후 Let’s 아카데미‘에 함께할 수강생 100명을 모집한다고 7일 밝혔다.

순천시 인생이모작지원센터에서 진행하는 이번 아카데미는 내달 4일부터 오는 11월 4일까지 총 10회에 걸쳐 나 바로 알기, 새로운 출발 준비하기, 마음건강 훈련법, 건강관리, 재무상태 및 관리, 성공적인 재취업 전략 등을 내용으로 은퇴자 및 퇴직예정자 교육(New Life Class)과 재취업지원자 교육(New Job Class) 2개 과정으로 나눠 운영한다.

특히 이번 아카데미는 직장인이 많이 참여할 수 있도록 저녁시간대(19:30~21:30)에 비대면 교육으로 진행된다.

참가자격은 순천시에 주소를 둔 만 40세부터 64세 이하 신중년이면 누구나 신청 가능하고, 각 강좌 당 50명씩 1인 1강좌에 한해 선착순으로 모집한다.

신청접수는 오는 내일부터 오는 30일까지 순천시 문화건강센터 평생교육포털에서 단기특강으로 신청하면 된다.

시 관계자는 “은퇴 전후 새로운 인생 2막을 준비하는 신중년이 이번 교육을 통해 제2의 삶을 건강하고 행복하게 설계하는 방법을 배우고 도전하는데 도움이 될 것으로 기대한다”며 “시민여러분의 많은 관심과 참여를 부탁드린다”고 전했다.

교육에 관련한 기타 자세한 사항은 순천시 인생이모작지원센터로 문의하면 된다.

호남취재본부 이형권 기자 kun5783@asiae.co.kr