'요기요 선물하기' 10% 할인 판매…10일 네이버 쇼핑라이브

[아시아경제 김보경 기자] 배달 애플리케이션(앱) 요기요가 네이버 쇼핑라이브에서 '요기요 선물하기' 상품권 할인 판매를 진행한다.

요기요를 운영하는 딜리버리히어로(DH) 코리아는 추석을 맞아 오는 10일 네이버 쇼핑라이브에서 요기요 선물하기 상품권 할인 판매 라이브를 진행한다고 7일 밝혔다.

오는 10일 오후 9시부터 진행되는 네이버 쇼핑라이브에서는 상품권 종류와 상관없이 모두 10% 할인된 가격에 판매할 예정이다. 상품권은 5000원부터 3만원까지 총 5종으로 구성돼 있으며 구매 시 네이버페이 최대 8% 적립 혜택이 제공된다.

요기요 선물하기는 선물을 받는 사람이 다양한 주문 메뉴를 직접 고를 수 있다. 앱에서 제공하는 음식부터 생활용품 등까지 취향에 따라 다양하게 즐길 수 있도록 한 것이 특징이다.

할인 판매 라이브를 기념한 사전 댓글 이벤트도 진행한다. 쇼핑라이브 시작 전까지 예고 페이지에서 추석 음식과 선물에 대한 사연을 댓글로 작성하면 방송 중 추첨을 통해 요기요 상품권 5만원권을 증정한다. 자세한 이벤트 내용은 네이버 쇼핑라이브 예고 페이지에서 확인할 수 있다.

김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr