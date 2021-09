나주시, 공동체성장지원 '주민조직가 교육' 참가자 모집

[나주=아시아경제 호남취재본부 김육봉 기자] 전남 나주시(시장 강인규)는 지역 공동체 성장지원을 위한 ‘주민조직가 교육’ 참가자를 모집한다고 7일 밝혔다.

이번 교육은 공동체 문제를 해결하기 위해 주민들을 조직하고 주민자치를 촉진하는 인재인 주민조직가 양성에 초점을 둔다.

오는 28일부터 내달 19일까지 공익활동지원센터 대회의실에서 오후반(오후 2~5시)·저녁반(오후 6시30분~9시30분)으로 나눠 반별 4회차 과정으로 운영된다.

주요 내용은 ‘주민조직화 개론과 조직화의 역할’, ‘주민조직을 위한 효과적인 회의운영 방법’, ‘주민조작 활동현장 민주적 의사소통 방법’, ‘건강한 공동체의 요소와 원리’ 등이다.

또 시민사회 공익활동의 필요성과 주민조직가의 역할과 정체성, 주민 회의 기획, 주민모임 관계형성, 공동체성 유지와 건강한 조직문화 등을 중점적으로 다룰 예정이다.

모집 인원은 총 40명(반별 20명)으로 공동체 활동가, 주민자치회·위원회 등 주민 조직 활동에 관심이 있는 시민 누구나 참여할 수 있다.

오는 8일부터 15일까지 공익활동지원센터 누리집을 통해 신청하면 된다.

