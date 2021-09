이재명, 사회복지의 날 맞아 "복지는 성장의 걸림돌 아닌 디딤돌"

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 더불어민주당 유력 대선주자인 이재명 경기도지사가 7일 '사회복지의 날'을 맞아 "복지확대는 국가의 의무"라며 "명실상부한 복지 선진국을 만들겠다"고 약속했다.

이 지사는 이날 페이스북에 올린 '명실상부한 복지선진국으로 나아가야 합니다'라는 글을 통해 "오늘은 제22회 '사회복지의 날'"이라며 "사회적 약자를 위해 늘 헌신하는 사회복지 종사자 여러분께 감사의 마음을 전한다"고 했다.

이어 "복지확대는 국가의 의무이고, 복지는 시혜가 아니라 국민의 당연한 권리"라며 "우리나라는 경제 선진국 반열에 올라섰지만 공공사회복지지출 비중은 OECD(경제협력개발기구) 회원국 평균의 절반 수준"이라고 지적했다.

특히 "복지제도의 불평등 개선효과도 부족하고, 사회복지 사각지대가 여전히 존재한다"며 "복지 확대가 성장의 걸림돌로 여겨지던 시절이 있었지만 복지 확대는 이제 성장의 디딤돌이 되고, '성장, 고용, 복지의 선순환'으로 이어지는 게 중요하다"고 강조했다.

그는 그러면서 "이제 우리나라도 복지선진국으로 올라서야 한다"며 "출생에서부터 생의 마지막 순간까지 최소한의 인간적 삶을 보장하는 나라를 만들어야 하고, 어르신과 환자, 장애인, 아동, 영유아 등 '5대 돌봄 국가책임제 시행' 약속은 그 일환"이라고 설명했다.

이 지사는 나아가 "최근 코로나19의 장기화로 인해 취약계층의 생활이 더욱 위협을 받고 있다"며 "국민 누구나 느끼는 명실상부한 복지선진국을 만들기 위해 최선을 다하고, 일선의 사회복지 종사자들에 대한 처우 개선에도 노력하겠다"고 약속했다.

