절치부심 이낙연 "부족함 채우겠다…충청 결과 수용, 양극화 해소에 집중"

[아시아경제 오주연 기자] 더불어민주당 대선주자인 이낙연 전 대표가 지난 주말 충청 지역에서의 경선 투표 결과를 겸허히 수용하고, 향후 양극화 해소를 위한 정책 마련에 집중하겠다고 밝혔다.

7일 이 전 대표는 이날 오전 '넥스트 대한민국 프로젝트 발표'에 앞서 기자회견을 갖고 "충청권의 투표 결과는 저에게 아픈 것이었다"며 "지금부터 정책적 고민을 양극화 해소에 집중하겠다"고 말했다.

이 전 대표는 지난 4일과 5일 충청 지역에서의 경선 투표에서 이재명 경기지사에게 더블스코어로 밀려 전일까지 완패한 충격에서 벗어나지 못하는 모습을 보였다.

이날 이 전 대표는 다시 정책 행보를 시작하면서 절치부심의 각오를 다졌다.

이 전 대표는 "부족함은 채우고, 잘못은 바로잡겠다"면서 "충청권 투표에 참가하신 모든 분, 저를 지지하고 도와준 모든 분께 감사하다"고 했다. 그는 "다만 충청권 권리당원의 절반 이상이 당의 대통령후보를 뽑는 가장 영광스러운 권리를 포기했다는 것은 마음에 걸린다"며 "그렇게 된 데는 저의 책임이 크다. 당 지도부도 깊게 고뇌해야 할 문제"라고 말했다.

이 전 대표는 이른바 '명낙대전'으로 불렸던 네거티브 전략을 수정하고, 본인만의 강점을 부각할 수 있는 정책을 발표해나갈 것으로 전망된다. 향후 모든 전력을 '양극화 해소'에 집중한다는 방침이다.

이 전 대표는 "양극화 해소를 위해 무엇이든 하겠다"며 "검은 고양이든, 흰 고양이든 쓰겠다. 진보적 정책이든 보수적 정책이든 활용하겠다"고 강조했다.

그는 "제가 이미 제시한 국가비전 ‘내 삶을 지켜주는 나라’도, 그것을 위한 저의 정책 '신복지'와 '중산층 경제'도 사실은 양극화 해소를 위한 것"이라며 "그 국가비전과 정책을 양극화 해소에 더욱 집중하겠다"고 말했다.

다른 정책과 메시지도 미래지향적인 것으로 집중하겠다고 피력했다. 그는 "모든 분야와 계층의 국민이 직면하실 미래, 국가와 지방의 미래에 대한 비전을 중점적으로 말씀드리겠다"며 "네거티브 선거로 오해받을 만한 일은 저도, 캠프도 하지 않겠다"고 약속했다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr