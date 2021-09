[아시아경제 이준형 기자] 웅진씽크빅 웅진씽크빅 095720 | 코스피 증권정보 현재가 3,710 전일대비 70 등락률 -1.85% 거래량 465,278 전일가 3,780 2021.09.06 15:30 장마감 관련기사 ‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제[자금조달]웅진, '웅진씽크빅' 지분 활용 차입금 대응 속도웅진씽크빅, 오프라인에서 온라인으로…실적 기대감 ‘솔솔’ close 은 단기차입금이 600억원에서 500억원으로 100억원 줄었다고 6일 공시했다.

이준형 기자 gilson@asiae.co.kr