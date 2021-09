윤석열 '고발청탁' 의혹… 사세행, 공수처에 고발

[아시아경제 배경환 기자] 윤석열 전 검찰총장 재임 시절 대검찰청이 여권 인사들에 대한 고발을 여당에 사주했다는 의혹에 대한 고발장이 고위공직자범죄수사처(공수처)에 접수됐다.

6일 시민단체 사법정의바로세우기시민행동(사세행)은 윤 전 총장과 한동훈 검사장, 손준성 대구고검 인권보호관, 권순정 부산지검 서부지청장을 직권남용권리행사방해·공무상비밀누설·공직선거법위반 등 혐의로 공수처에 고발했다.

이날 사세행은 "피고발인들이 서로 말을 맞추는 등 증거인멸이 완료되기 전에 즉각적이고 대대적인 수사에 착수해달라"고 밝혔다.

앞서 인터넷 언론사 뉴스버스는 윤 전 총장 재직 때인 지난해 4월 윤 전 총장의 측근인 손준성 당시 대검 수사정보정책관이 여권 인사들에 대한 고발장을 김웅 당시 미래통합당 총선 후보에게 전달했다고 보도했다.

한편 공수처는 지난 3일 고발 사주 의혹과 관련해 "고발이 들어오면 정해진 절차대로 접수해 검토할 것"이라고 밝혔다. 공수처는 사건을 검토해 직접 수사가 적절하다고 판단하면 입건할 계획이다.

