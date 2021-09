남편이 휘두른 '일본도'에 숨진 아내의 마지막 말…"우리 아이들 어떡해"

장인 앞에서 일본도로 아내 살해한 40대 구속

[아시아경제 허미담 기자] 이혼 소송 중인 아내를 장인이 보는 앞에서 일본도(장검)로 살해한 혐의를 받는 40대 남성이 구속된 가운데 숨진 피해자가 평소에도 가정폭력에 시달렸다는 주장이 제기돼 공분이 일고 있다.

5일 온라인 커뮤니티 네이트판에는 '일본도(장검)로 살해당한 아내의 친구예요. 제발 도와주세요'라는 제목의 글이 게재됐다.

숨진 피해자 A씨와 고등학교 때부터 절친이라고 자신을 소개한 글쓴이는 "최근까지도 만났던 친구에게 이런 일이 생긴 게 믿어지지 않는다. 누가 좀 도와달라"고 호소했다.

글쓴이에 따르면 고등학교 친구 중 가장 먼저 결혼을 한 A씨와 5년간 연락이 끊겼다가 작년에서야 연락이 닿았다. 글쓴이는 "(A씨가) 그동안 너무 힘들었다고 한다. 가정폭력이며 위치추적 앱에 음성 녹음기를 거실, 안방, 아이들 방에 설치하고 차량 블랙박스 녹화, 녹음까지 체크하면서 누구도 못 만나게 하고 말을 안 들으면 아이들 앞에서도 폭력을 썼다고 하더라"며 "'왜 여태 그런 걸 혼자 감당했냐'고 하니까 가족, 친구들하고도 연락을 못 하게 했다더라"고 주장했다.

이어 "4월 말다툼 후에 남편 B씨가 그날도 A씨를 위협하면서 애들 앞에서 목을 조르고 했나 보다. 장검은 몇 번씩 꺼내서 죽인다고 하고 위협할 때 썼다고 한다"라며 "무서워서 치워놓으면 찾아다가 침대에 놔두고 그랬었다고 한다"고 전했다.

이후 A씨는 B씨를 피해 자녀들과 함께 집을 나왔으나, 금전적인 문제로 고통을 겪은 것으로 알려졌다. 그러던 중 B씨는 자녀들에 '옷을 가져가라'고 연락을 했고, A씨는 아이들과 자신의 아버지와 함께 짐을 챙기러 B씨의 집에 갔다가 변을 당했다.

글쓴이는 "(A씨가) 무서우니까 아버지를 모시고 그 집에 갔는데 비밀번호를 바꿔놔서 못 들어갔다. (B씨에게) '비밀번호 알려달라'고 전화했더니 '2시까지 갈 테니 기다리라'고 해서 마주하게 됐고, (A씨가) 집에 들어선 지 2~3분도 안 된 찰나에 사고가 났다고 한다"고 했다.

글쓴이에 따르면 아이들의 옷을 챙기는 A씨에 B씨는 '이혼 소송을 취하하라'고 말했고, 이를 A씨가 거절하자 '죽어'라고 말하며 안방에 있던 장도를 가져왔다.

A씨는 자신의 아버지에 "살려달라"고 소리쳤으나, B씨는 도망가던 A씨를 따라가 배를 찔렀다. 이를 A씨의 아버지가 말리려 했으나, B씨는 A씨의 얼굴과 팔을 베었다.

이후 A씨의 아버지가 B씨를 제압하고 '도망가라'고 A씨를 향해 외쳤지만, 너무 많은 피를 흘린 탓에 A씨는 현관문조차 열지 못했다.

A씨가 숨을 거두기 전 아버지는 "신고를 했는데 널 살리진 못할 것 같다. 하고 싶은 말 있으면 해라"라고 말했고, A씨는 "우리 아이들 어떡해"라더니 더는 말을 잇지 못한 것으로 전해졌다.

관련해 글쓴이는 "자수한다고 신고했다는 것도 거짓말"이라며 "동네 사람들이 먼저 신고했고 그다음에 A씨 아버지가 재차 신고했다"고 밝혔다.

아울러 "피해자의 아버지는 자식을 지키지 못했다는 자책으로 계속 눈물만 흘리신다고 한다"며 "가해자에 정당한 대가를 치를 수 있게 제발 도와달라"고 호소했다.

앞서 B씨는 지난 4일 오후 2시께 서울 강서구 화곡동 자택에 소지품을 가지러 온 A씨와 말다툼을 벌이다 1m가 넘는 일본도를 여러 번 휘둘러 살해했다. B씨는 A씨와 지난 5월부터 별거하며 이혼소송을 벌여 온 것으로 조사됐다.

서울남부지방법원은 B씨가 증거를 없애고 도주할 우려가 있다며 구속영장을 발부했다.

