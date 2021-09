[아시아경제 이민우 기자] SGA SGA 049470 | 코스닥 증권정보 현재가 1,290 전일대비 35 등락률 -2.64% 거래량 449,018 전일가 1,325 2021.09.06 15:30 장마감 관련기사 “주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정백신 맞고 “트래블 버블”! 원금회복, 황금 수혜 株FOMC “테이퍼링” 공포, 이 때 큰손 外인들 ‘이 종목’ 쓸어담았다! close 는 한국교육학술정보원과 52억원 규모의 '4세대 지능형 나이스 구축(응용SW 개발 2단계)' 계약을 체결했다고 6일 공시했다. 이는 지난해 연결 기준 매출액의 6.70%에 해당하는 규모다.

