이재명·홍준표 드라마 ‘D.P.’ 본 뒤… "軍 반드시 바꾸겠다"

홍준표 "모병제와 지원병제로 전환을 검토해야 할 때"

이재명 "군복 입은 시민을 존중하지 않는 세상 바꿀 것"

[아시아경제 나주석 기자] 여야 대선주자들이 넷플릭스 드라마 ‘D.P.’를 본 뒤 군내 가혹행위 등의 문제 등을 해결하겠다는 의지를 밝혔다. 국민의힘 대선주자인 홍준표 의원은 징병의 멍에로부터 해방을, 더불어민주당 대선주자인 이재명 경기도지사는 야만의 역사 청산을 각각 약속했다.

홍 의원은 6일 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "넷플릭스에서 드라마 D.P.를 봤다"며 "군내 가혹행위를 주제로 다룬 드라마인데 픽션이지만 군내 가혹행위가 아직도 없다고는 할수 없을 것"이라고 전했다. 그는 "군부대에서 방위소집을 1년 6개월 경험해 봤다"며 "고참들의 가혹행위는 그때도 참 심했다"고 술회했다.

그는 "나라를 지키려고 간 군대에서 우리 젊은이들이 그런 일을 당한다는 건 참 가슴 아픈 일"이라며 "일당백의 강군(强軍)을 만들기 위해 모병제와 지원병제로 전환을 검토한다고 공약했다. 젊은이들을 징병의 멍에에서 풀어줄 때가 이젠 되었다고 보기 때문에 그런 공약을 한 것"이라고 설명했다.

이 지사 역시 SNS를 통해 "일정 마치고 단숨에 여섯 편을 마쳤다"면서 "아시다시피 저는 산재로 군에 가지 못했다. 하지만 수십 년 전 공장에서 매일같이 겪었던 일과 다르지 않다"고 감상을 전했다. 이어 "차이가 있다면 저의 경험은 40년 전이고 드라마는 불과 몇 년 전을 배경으로 하고 있다는 점"이라고 지적했다.

이 지사는 "야만의 역사"라면서 "‘뭐라도 해야지.’ 드라마의 주제의식을 담은 등장인물들의 대사 한마디 한마디가 저릿하다"고 전했다.

이어 "가혹행위로 기강을 유지해야 하는 군을 강군이라 부를 수 없다"며 "청년들이 자신을 파괴하며 ‘뭐라도 해야지’ 마음먹기 전에 국가가 하겠다"고 약속했다. 그는 "모욕과 불의에 굴종해야 하는 군대, 군복 입은 시민을 존중하지 않는 세상 반드시 바꿀 것"이라며 "백 마디 말보다 한 번의 행동으로 보이겠다"고 말했다.

