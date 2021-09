'전자발찌 훼손·연쇄 살인' 강윤성, 내일 검찰 송치…강도살인 등 6개 혐의

[아시아경제 이정윤 기자] 위치추적 전자장치(전자발찌)를 훼손하고 여성 2명을 살해한 혐의로 구속된 강윤성(56)이 7일 검찰에 송치된다.

서울경찰청 관계자는 "피의자 강씨에 대해 강도살인, 살인, 살인예비, 사기, 여신전문금융업법위반, 전자장치부착 등에 관한 법률 위반 등 6개의 죄명을 적용해 7일 오전 8시께 서울동부지검에 송치할 예정"이라고 6일 밝혔다.

강씨는 지난달 26일 오후 9시 30분께 집에서 40대 여성 A씨를 살해한 뒤 이튿날 오후 전자발찌를 끊고 도주하고, 29일 오전 3시께 50대 여성 B씨를 차량에서 살해한 혐의(살인·전자장치 부착 등에 관한 법률 위반)로 구속됐다.

하지만 추가 범행이 드러남에 따라 총 6가지 혐의가 적용됐다. 경찰은 강씨가 첫 살인 전 흉기와 절단기를 구입하고 제3의 여성에 대해 범행을 시도하는 등 추가 범행을 파악하고 강도살인과 살인예비죄 등의 혐의를 추가 적용하기로 했다. 또 강씨가 빚을 갚기 위해 첫 피해 여성의 신용카드로 596만원 상당의 휴대전화 4대를 산 뒤 되판 정황 등을 파악하면서 사기·여신전문금융업법 위반 혐의도 적용할 예정이다.

