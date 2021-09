국립소방연구원, 내년 연구과제 국민제안 공모… 장비개발·화재조사 등 분야

8일부터 소방 모든 분야 연구 아이디어 발굴

[아시아경제 임철영 기자] 국립소방연구원이 창의적이고 다양한 연구 아이디어를 발굴하고자 8일부터 10월 7일까지 연구과제를 공모한다고 7일 밝혔다.

소방에 관심을 가고 있는 국민 누구나 연구과제를 제안할 수 있으며 ▲첨단기술 활용 현장대응기술 및 장비개발 ▲화재조사 감정·감식 고도화 ▲소방 정책 및 제도 개선 등 소방과 관련된 모든 분야의 제안을 받는다.

제출된 제안은 연구 필요성, 실현 가능성 등을 기준으로 심사해 내년 국립소방연구원이 연구과제로 채택할 예정이다. 우수 제안자에게는 국민참여자문단으로 위촉해 국립소방연구원의 주요 사업과 정책에 참여할 수 있는 기회도 제공한다.

국립소방연구원 관계자는 “이번 공모를 통해 국민이 기대하는 소방의 발전 방향을 알 수 있을 것으로 생각한다”며 “안전한 대한민국을 만들어 가는데 필요한 다양하고 창의적인 연구 아이디어가 나올 수 있도록 많은 국민들의 참여를 부탁드린다”고 말했다.

한편 이번 공모에 대한 자세한 사항은 소방청 홈페이지와 국립소방연구원 홈페이지에서 확인할 수 있다.

