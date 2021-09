대전 중심 교통망 재편…충청 '1시간 생활권' 구축

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] “광역철도망 재편으로 대전이 충청권 메가시티 구축을 선도하는 데 한 발짝 가까워질 수 있게 됐다.” 허태정 대전시장이 최근 국가 도로·철도망계획에 대전시가 건의한 사업이 대거 반영된 것을 두고 충청권 메가시티 구축에 기대감을 드러냈다.

6일 대전시에 따르면 충청권 메가시티 광역교통망 사업은 도로와 철도 분야 31개 사업에 14조9453억원을 투입해 총연장 779㎞ 구간에 교통인프라를 구축하는 것을 골자로 한다.

우선 광역교통망의 한 축인 도로분야에선 전체 광역·순환도로망 19개 사업 중 14개 사업(연장 64.4㎞)이 국가계획에 반영됐다. 사업비는 1조8136억원으로 추정된다.

현재 국가계획에 반영돼 공사 또는 설계가 진행 중인 사업은 서대전IC~두계 3가 도로확장(590억원)과 북대전IC~부강역 도로개설(3998억원) 등 7개로 이들 사업은 현재 준공을 목전에 두고 막바지 공사가 진행되는 중이다.

올해 신규로 국가계획에 포함된 사업은 현도교~신구교 도로개설(850억원), 와동~신탄진동(1531억원), 대덕특구~금남면(1766억원), 사정교~한밭대교(1914억원) 등 7개다.

또 세종~반석 간선급행버스체계(BRT) 도로는 2024년 유성복합터미널까지 구간을 연장한다.

이들 도로가 개통되면 대전 도심의 교통 혼잡을 해소하고 광역도시 간 이동시간을 획기적으로 줄일 수 있을 것으로 시는 기대한다.

충청권 광역철도망 사업은 총 3조3796억원의 예산을 투입해 추진한다. 광역철도망 구축은 대전도시철도 1호선과 세종 연결사업(반석~세종청사~청주공항), 계룡~신탄진 연결사업(도시철도 3호선 역할), 옥천연장사업(대전~옥천), 신탄진~조치원 연결사업, 호남선 고속화 사업(가수원~논산)을 핵심으로 한다.

시는 도로와 철도를 아우르는 충청권 메가시티 광역교통망 사업이 완료되면 대전·세종·충남·충북 내 지리적 공간 압축(1시간대 이동)이 가능해져 ‘충청권 광역경제·문화·생활권’도 가시화 될 것으로 내다본다.

가령 세종연결 사업으로 반석역~정부세종청사 간 이동시간은 현 35분에서 16분으로, 광역철도로를 이용해 세종에서 청주공항까지 이동하는 시간은 현 90분에서 43분으로 각각 단축될 것으로 예상된다.

무엇보다 시는 광역교통망 사업을 통해 대전이 충청권 대도시를 연결하는 허브 역할을 하게 될 것으로 기대한다.

허태정 대전시장은 “충청권 광역교통망 사업은 대전·세종·충남·충북을 하나의 생활권으로 연결하는 초광역 교통인프라 구축에 목적을 둔다”며 “특히 대전은 충청권 연결의 허브 역할을 하는 중심지로 광역교통망 사업을 통해 충청권이 광역경제·문화·생활권을 형성해 동반성장할 수 있는 기틀을 마련하는 데 주력할 것”이라고 말했다.

