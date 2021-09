제주 히든 클리프 호텔×프리미엄 세제 브랜드 르주르, 가을 패키지 출시

[아시아경제 김유리 기자] 제주에 위치한 호텔 '히든 클리프 호텔&네이쳐'는 프리미엄 세제 브랜드 '르주르'와의 협업 패키지인 '폴 인 인피니티(Fall in Infiniti)'를 선보인다고 6일 밝혔다.

'폴 인 인피니티' 패키지는 히든 클리프 호텔에서 가을 풍경을 감상하며 휴식을 취하면서 실용적인 혜택까지 누릴 수 있도록 구성했다. 대표적으로 패키지 이용고객에 한해 선물로 '르주르 핸드워시'를 증정한다.

르주르는 따뜻한 세제 브랜드를 표방하는 브랜드로 세제, 섬유유연제 등 일상 속 세정 제품을 선보인다. 최근 출시한 르주르 핸드워시는 비건 인증을 획득하고 식물성 유래 계면활성제를 활용해 성인부터 영유아까지 사용 가능하다. 히든 클리프 호텔은 "코로나19로 개인 위생관리에 대한 관심이 높아져 르주르와 손잡고 뛰어난 기능과 디자인, 실용성까지 갖춘 핸드워시를 기프트로 마련했다"고 말했다.

패키지 이용 시 우드 인테리어의 '디럭스 가든 뷰' 객실이 제공된다. 클리프 전망으로 업그레이드 할 경우 47m 길이의 야외 온수풀 '인피니티 풀'을 오전 9시부터 오후 10시까지 시간과 횟수에 제한 없이 자유롭게 이용할 수 있는 '풀 문 나이트 인 뮤직 프리패스 2인 이용권'이 제공된다.

치치 라운지 카페에서는 인공색소나 보존료 없이 100% 천연 원료로 만든 '태핑타피르' 2병을 웰컴 드링크로 제공하며 비욘드 루프탑 바에서는 칵테일 2잔과 핑거푸드로 구성된 다이닝 세트를 테이크아웃 할 수 있다. 해당 세트는 투고(To go) 형식으로 마련돼 객실에서 즐길 수 있다.

조식 뷔페를 이용하고 싶다면 홈페이지 예약 단계에서 '조식' 옵션을 추가할 수 있다. 사전 신청할 경우 요금 할인이 적용돼 2인 기준 5만원에 이용 가능하다.

'폴 인 인피니티' 패키지는 11월29일까지 공식 홈페이지에서 예약 가능하다.

