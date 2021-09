오세훈의 박원순 지우기…'문화보존' 흔적남기기 사실상 폐기

[아시아경제 임온유 기자] 고(故) 박원순 서울시장이 근대문화 보존을 위해 추진한 ‘흔적 남기기’ 사업이 사실상 폐기된다. 서울시는 극심한 주민 반발이 이어지자 강남 재건축·옛 성동구치소 내 존치 대상인 노후 건축물의 철거를 검토하고 나섰다. 취임 6개월 차인 오세훈 서울시장이 도시재생 부문에서 박 전 시장 지우기를 가속화하고 있다는 평가가 나온다.

6일 도시정비업계에 따르면 서울시는 송파구 가락동 옛 성동구치소의 일부 시설을 존치하는 계획을 수정하고 해당 지구단위계획에 대한 재열람 공고를 진행할 방침이다. 당초 시는 근대 교정 시설의 역사적 가치를 보존하기 위해 개발 후에도 구치소 담장과 일부 동, 감시탑 등을 남겨둘 계획이었다. 이는 박 전 시장의 흔적 남기기 정책의 일환이었지만 "흉물인 교정시설을 남겨두려 한다"는 주민 비판이 거셌다. 관할인 송파구청의 재검토 요청까지 잇따르면서 시는 결국 해당 계획의 변경을 추진할 것으로 보인다.

앞서 시는 강남권 재건축 아파트의 일부 동을 존치하는 흔적 남기기 사업도 재검토하겠다고 밝혔다. 박 전 시장은 초기 주공 아파트의 생활양식을 보존하기 위해 재건축 후에도 반포주공1단지, 잠실5단지, 개포주공1·4단지 등의 일부 동을 남겨둘 방침이었다. 그러나 도시 경관의 부정적 영향을 고려한 주민 반발이 지속되자 주민간담회를 진행하며 정비계획 수정안을 준비 중인 것으로 알려졌다. 시는 이미 극렬한 반발을 불렀던 청량리4구역 내 집창촌 일대 건물을 보전하려는 계획을 철회한 상태다.

이에 따라 박 전 시장의 흔적남기기 사업 대부분은 오 시장 임기 중 백지화할 것으로 보인다. 오 시장은 후보 시절인 지난 4월 주민반발이 거센데 과연 누구를 위한 흔적 남기기인가"라며 해당 사업 폐지를 약속했었다. 당시 오 시장은 도시 효율성, 경관 등을 고려했을 때 흔적 남기기 대신 어린이집이나 도서관 등을 넣는 것이 낫다는 기본 방침을 밝혔다.

