티스캐너 "낭만 9월, 당신의 9력 이벤트~"

골프 예약 플랫폼 ‘티스캐너’가 다음달 10일까지 "낭만 9월, 당신의 9력은" 예약 이벤트를 진행한다.

선선한 가을 날씨에 라운드와 함께 다양한 혜택을 누릴 수 있도록 마련한 행사다. 회원들의 구력에 따라 신규 고객부터 단골 모두 참여할 수 있다. 올해 처음 예약한 고객과 2회 이상 예약한 고객이 대상이다. 별도의 응모 절차 없이 라운드를 완료하면 자동 접수된다. 추첨으로 퍼티스트와 캐디톡, 할인권, 커피과 치킨 기프티콘 등 푸짐한 선물을 준다.

이벤트 페이지 하단에 가을 골프의 낭만에 대해 댓글을 작성하면 커피 기프티콘이 추가로 지급된다. 제휴 골프장 예약 후 현장 결제 시 1만원 할인권을 증정하는 ‘제휴 골프장 이벤트’도 병행한다. 비에이비스타를 비롯해 양주와 동촌, 로얄포레, 아리스타, 임페리얼레이크, 센추리21, 오션비치 등이다. 오는 15일과 29일에는 오후 1시부터 타임세일을 펼친다.