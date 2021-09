'전자발찌 연쇄살인' 강윤성, 감옥서 자기반성 에세이 출판

작가 김모씨, 과거 강윤성 복역 당시 편지 나누며 에세이 출판하는 것 도와

[아시아경제 윤슬기 기자] 출소한 직후 전자발찌를 끊고 여성 2명을 살해한 혐의를 받는 피의자 강윤성(56)이 수감 중이던 지난 2010년 자기반성에 대한 심경을 담은 에세이를 출판한 것으로 밝혀졌다.

5일 채널A 보도에 따르면 성범죄 등으로 징역 15년을 선고받고 2009년 청송교도소에서 수감 생활을 하던 강씨는 작가 김모씨에게 "아내와 불쌍한 아이들을 위해 무언가를 하고 싶다"라며 출판을 부탁했다. 이를 승낙한 김씨는 강씨에게 매주 강씨와 편지를 주고받으며 출판 작업을 했고 2010년 5월 책을 발행했다. 책에는 강씨의 본명 대신 강우영이라는 가명을 사용했다.

강 씨의 책 소개글에는 "평생을 후회와 회개의 삶을 살아온 한 재소자의 피 맺힌 절규이자 마지막 발버둥", "여관을 전전해가며 힘든 삶을 살아가고 있는 아내와 아이들에게 강우영이 줄 수 있는 마지막 선물 같은 책"이라는 설명이 적혀있다.

책에는 강씨가 작가 김씨와 나눈 편지의 일부분도 포함됐다. 강씨가 "가끔은 이런 생각을 한다. 내 양팔, 다리 다 잘라내고 모든 장기를 이식해서라도 자유를 얻을 수만 있다면 그렇게 하겠다고. 육체적으로 괴로워도 영혼만은 자유롭지 않을까요"라고 적은 부분이다.

책이 발간된 후 작가 김씨는 첫 인세를 아내에게 부쳐달라는 강씨의 부탁으로 그가 알려준 여성의 계좌로 200만원을 보냈다. 그러나 그가 알려준 계좌는 김씨의 아내 계좌가 아니었다. 이 여성은 강씨와 교도소에서 펜팔을 주고받은 사람이었고, 이 여성의 딸과 아들도 강씨의 자녀가 아니었다.

작가 김 씨는 "강윤성의 책을 낸 출판사에서 2000부를 찍었으나 판매가 잘 안 되어 500부만 남기고 파본했고, 1년 뒤 계약도 종료했다"며 강씨와는 연락을 끊었다고 주장했다.

한편 서울 송파경찰서는 같은 날 서울청 프로파일러 4명을 투입해 강씨의 면담을 진행했다. 프로파일러들은 강윤성의 피의자 면담과 함께 사이코패스 및 심리검사를 병행한 것으로 알려졌다.

