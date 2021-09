홈플러스, 추석 선물 예약판매 ‘배·주류·한우’ 인기

[아시아경제 임춘한 기자] 홈플러스는 올해 추석 선물세트 예약 판매에서 배, 주류, 한우가 인기를 끌었다고 5일 밝혔다.

홈플러스에 따르면 지난 7월 29일부터 지난 3일까지 37일간 추석 선물세트 예약 판매 실적을 중간 결산한 결과 배 선물세트 매출이 지난해 추석 예약 판매 때보다 143.4% 증가했다. 과일 선물세트 매출 상위 3개 품목에는 배가 포함됐고, 단일 품목으로 구성된 과일 선물세트 중에는 배 선물세트가 매출과 판매량 모두 1위를 차지했다.

코로나19의 영향으로 ‘홈술’ 문화가 일상화되면서 주류 매출은 약 20% 증가했다. 기존 인기 상품인 와인 외에 위스키, 보드카, 전통주, 맥주 등으로 주류 선물세트 구성이 다양화해졌다.

고가인 한우 선물세트 매출은 32.6% 오르며 전통적인 강세를 이어갔다. 홈플러스가 예약 판매한 한우 선물세트 20종의 평균 판매가격(행사가 기준)은 21만원이다.

홈플러스는 오는 8일까지 사전예약 판매를 마감하고, 9일부터는 전국 점포와 온라인 채널에서 본 판매를 진행한다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr