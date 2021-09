롯데온, 퍼스트먼데이 1주년 기념 행사…최대 70% 할인

[아시아경제 임춘한 기자] 롯데온은 오는 6일 ‘퍼스트먼데이 1주년’ 행사를 진행한다고 5일 밝혔다. 지난해 9월 처음 선보인 퍼스트먼데이는 매월 첫 번째 월요일에 진행하는 정기 할인 행사다.

이번 행사에서는 최대 20% 할인 쿠폰과 카드사별 최대 10% 즉시 할인 등을 제공하며 70여개 인기 브랜드를 최대 70% 할인 판매한다. 0시, 12시, 18시 등 시간대별로 6개씩 총 20여개 상품을 특가에 선보인다.

퍼스트먼데이에서 가장 사랑받았던 상품을 모아 ‘베스트 상품전’도 진행한다. 지난 1년간 퍼스트먼데이 매출과 판매량에서 상위권을 차지하며 베스트 셀러에 등극한 상품 30여개를 선정했다. 해당 상품은 기존 퍼스트먼데이 할인 및 적립 혜택에 10% 할인 쿠폰과 엘포인트 최대 10% 적립 등 생일 혜택을 추가로 제공해 인기 상품을 최대 반값에 할인 판매한다.

롯데온 관계자는 “이번 퍼스트먼데이에는 고객들의 성원에 보답하고자 기존 혜택에 생일 맞이 추가 혜택까지 강력하게 준비했다”고 말했다.

