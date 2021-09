롯데건설, 부산 괴정6구역 수주…1570억·692가구 규모

롯데건설이 부산 괴정6구역 재개발 정비사업을 수주했다.

5일 업계에 따르면, 롯데건설은 전날 오후 2시 2시 부산 해운대구 벡스코 오디토리움에서 열린 '괴정6구역 재개발정비사업 시공자 선정 총회'에서 시공사로 선정됐다.

괴정6구역 재개발사업은 부산 사하구 괴정동 486-20번지 일원에 연면적 10만9552㎡, 지하4층~지상 29층, 9개 동, 총 692가구 규모로, 공사비는 약 1574억 원이다.

현재 괴정6구역 인근은 괴정2, 3, 5구역 및 사하지역주택조합사업 그리고 정비구역지정을 추진중인 괴정7구역까지 재정비사업이 활발한 곳이다. 일대가 모두 개발될 경우 총 1만 가구 규모로 서부산 주거중심지로 거듭날 것으로 예상된다.

롯데건설은 괴정6구역을 괴정역 일대의 명품단지로 만든다는 의지를 보였다. 롯데건설 관계자는 "도시의 시크함과 세련미가 돋보이는 고급스러운 커튼월룩과 거대한 액자 형태의 메가 프레임 구조물을 설치해 독창적인 외관 디자인을 완성하겠다"고 했다.

