인천시, 24시간 정신응급병상 운영…인천의료원 등 4곳서 전담

[아시아경제 박혜숙 기자] 인천시는 주·야간 갑작스럽게 발생하는 정신응급환자의 치료와 보호를 위해 '24시간 정신응급병상'을 9월부터 운영한다고 4일 밝혔다.

올해 3월 정신건강복지법 시행규칙 개정에 따라 정신의료기관 병상 수가 축소되면서 정신응급병상 부족으로 인한 치료 지연 등의 문제가 지속적으로 발생하고 있다.

이에 시는 선제적으로 대응하고자 2019년 4월부터 인천시의료원에 응급정신병상 6개를 운영 중에 있다.

또 코로나19로 인한 시민의 정신건강 위기 대응 요구에 따라 올해 인천참사랑병원, 글로리병원, 삼정병원 등 3곳을 정신응급병상 운영기관으로 선정했다.

시는 지난 2일 이들 병원 3곳과 업무협약을 체결, 주·야간 24시간 상담부터 응급출동과 위기개입을 통한 정신응급환자의 치료·보호까지 신속한 위기대응 체계를 구축하게 됐다.

24시간 정신응급병상의 진행절차는 112경찰, 119소방, 정신건강 위기상담전화(1577-0199)에서 정신과적 위기상황이 발생하면 환자상태 위기 평가를 통해 정신응급병상 운영기관으로 의뢰하고, 상주하는 정신건강의학과 전문의의 진료를 통해 입원·치료를 받게 된다.

입원한 환자는 응급처치 및 치료, 정신과적 입원유형에 따른 적정서비스 제공, 퇴원 후 지역사회 정신건강서비스 연계 등의 지원을 받게 된다.

인천시 관계자는 "24시간 상시 이용 가능한 정신응급병상을 확보함으로써 자·타해 위험이 있는 시민이 정신의료기관의 보호가 필요할 때 병원을 순회하거나 방황하는 일 없이 즉각 입원해 치료를 받을 수 있게 됐다"고 밝혔다.

