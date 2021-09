무면허 10대들의 무서운 질주, 부산서 주차차량 4대 ‘쾅 쾅 쾅’

동승한 친구 4명, 보행자 2명 경상 … 친구 아버지 차량 운전

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 면허도 없는 10대 청소년이 친구 아버지 차를 운전하다 주차된 차량 4대를 잇달아 들이받는 사고를 냈다.

운전자와 동승자 등 4명과 보행자 2명이 부상을 입었지만 다행히 경상인 것으로 알려졌다.

4일 부산 부산진경찰서에 따르면 이날 오전 2시 28분께 부산진구의 한 아파트 앞 도로를 달리던 그랜저 승용차가 도로변에 주차된 차량 4대를 들이받았다.

사고 충격으로 주차차량이 튕기면서 30대 보행자 2명을 치었고, 2명 모두 경상을 입었다.

사고를 낸 차량 운전자는 10대 청소년으로, 무면허인데 또래 친구 3명과 함께 차량을 몰다가 사고를 냈다.

사고가 난 차량은 10대 무면허 운전자와 함께 탄 친구의 아버지 소유인 것으로 조사됐다.

경찰은 무면허 운전으로 입건해 조사 중이다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr