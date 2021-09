"온라인 플래그십 스토어" SSG닷컴, 로레알 '블라썸 브랜드관' 오픈

6~12일 '그랜드 오픈 페스티벌'…행사 첫날 '라방'도

[아시아경제 김유리 기자] SSG닷컴이 입점업체의 브랜드 경험을 극대화한 온라인 매장을 선보인다. 백화점이나 유명 패션, 뷰티 브랜드가 체험 기능을 강조한 매장을 열고 있는 가운데 온라인에서도 브랜드 고유의 느낌과 감성을 접해볼 수 있는 '플래그십 스토어' 형태의 매장을 구현해 차별화된 쇼핑 경험을 제공한다는 방침이다.

SSG닷컴은 랑콤, 입생로랑 뷰티, 키엘 등 유명 글로벌 뷰티 브랜드를 다수 보유하고 있는 로레알의 공식브랜드관을 새롭게 오픈한다고 5일 밝혔다. 사이트 상 구매 환경을 사용자 친화적인 인터페이스로 재구축하고 가상 메이크업, 소셜 리뷰 등 기존에 없던 기능을 다수 적용했다는 점에서 매장 명칭도 '블라썸 브랜드관'으로 정했다는 설명이다.

이번 개편을 통해 SSG닷컴은 로레알의 IT자회사 '모디페이스'의 증강현실(AR) 기술을 적용한 가상 메이크업 서비스 '메이크핏(Makefit)'을 구현했다. 이는 스마트폰의 '셀카' 기능과 연동돼 가상으로 제품을 체험해볼 수 있는 서비스다. 제품을 바르고 지우는 번거로움 없이 로레알의 메이크업 상품, 염모제 등을 체험해볼 수 있어 퍼스널 컬러(Personal Color)를 찾는 데도 도움을 받을 수 있을 것으로 보인다. 총 3000여개 상품 옵션이 대상이다.

직접 써본 후기를 중시하는 뷰티 상품 구매 특성을 고려해 '베스트 리뷰' 페이지도 만들었다. 써보고 싶은 상품을 무료 샘플로 받아보는 '테스터존'도 운영해 고객 경험을 높였다. 향후 서비스 고도화를 거쳐 SSG닷컴의 구매 데이터를 활용한 '개인화 상품 추천', 쇼핑에 재미를 불어넣을 수 있는 '미니 게임' 코너도 별도로 마련해 '게이미피케이션(Gamification, 게임화)' 기능도 강화할 예정이다.

사이트 구성도 브랜드와 구매 고객 특성에 맞게 전면 리뉴얼 과정을 거쳤다. 브랜드가 소구하는 이미지나 상품 특성을 보다 감각적으로 제공하기 위해 잡지 수준의 이미지와 비디오 배너를 눈에 띄는 상단 페이지에 적용했다. SSG닷컴은 "블라썸 브랜드관 전용 쿠폰부터 라이브방송, 기획전 안내에 이르는 정보를 누구나 쉽게 탐색할 수 있도록 기능들을 직관적으로 배치했다"고 말했다.

SSG닷컴은 이번 블라썸 브랜드관 오픈을 기념해 오는 6일부터 12일까지 '로레알 블라썸 브랜드관 그랜드 오픈 페스티벌'을 전개할 계획이다. 랑콤, 입생로랑 뷰티, 조르지오 아르마니 뷰티, 케라스타즈 등 대표 브랜드를 한데 모아 특가에 선보인다. 행사 첫날(6일)에는 자체 라이브커머스 '쓱라이브(SSG.LIVE)'에서 '추석 선물 추천! 랑콤 제니피끄 에센스 정품 득템 찬스' 방송을 진행한다.

