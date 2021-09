"집단 따돌림에 소중한 보물 잃어"… 10층서 투신한 17살 아들

"우울증 말기 암 환자 수준"

"담임선생님들 누구도 얘기 안 해줘"

[아시아경제 나예은 기자] 최근 대구의 한 아파트 10층에서 고등학교 1학년 학생이 추락해 숨지는 사건과 관련해 유족 측이 '집단 따돌림에 의해 아들이 극단적 선택을 했다'는 내용의 청와대 청원글을 게시했다.

앞서 대구 북부경찰서에 따르면 지난달 31일 오전 7시쯤 대구 북구의 한 아파트 10층에서 고등학교 1학년 학생이 추락해 숨졌다. 이후 지난 2일 청와대 국민청원 게시판에는 '집단 따돌림에 내 소중한 보물을 잃었습니다'라는 제목의 청원글이 게재됐다.

청원인 A씨는 "지난 8월의 마지막 날 아침 소중한 제 보물인 17살 아들이 죽었다"며 "우울증에 학교 가기 싫다는 말을 하며 10층 창밖으로 몸을 던졌다"고 전했다.

이어 "대구 북구에 있는 사립중고등학교에 입학할 당시만 해도 밝기만 했던 제 아이가 어느 날부터 서서히 말이 없어지고 학교에 가기 싫어했다"며 "고등학교에 간 뒤로는 172cm 키에 40㎏을 겨우 넘는 몸이 됐다"고 호소했다.

청원글에 따르면, 변해가는 아들을 지켜보던 A씨는 학교에 도움을 요청했고, 위기관리위원회를 통해 아들이 중학교 3학년 때 집단 따돌림을 당했다는 사실을 듣게 됐다. 그는 "그 일(집단 따돌림)이 벌어질 때 저희 아이가 괴로워하며 책상에 엎드려 있었다는 모습, 또 그런 울부짖는 아이를 향해 손가락질하며 야유하는 학우들의 모습을 (담임선생님이) 보셨다는 얘기였다"고 설명했다.

A씨는 "아들의 우울 증상은 말기암에 비교될 정도로 심해서 약물치료를 병행해야 한다는 상담결과가 나왔고 극단적 선택을 하기 전까지 치료를 받았다"고 말했다.

그러면서 "아이의 원만한 학교생활을 위해 중학교 3년 내내 시험감독으로 참가했던 제게 3년간의 담임선생님들 누구도 제게 아이의 힘듦을 얘기해 주지 않으셨고 그래서 저는 제 아이가 학교생활을 잘하는 줄 알고만 있었다"고 덧붙였다.

아울러 "그 사실을 숨기며 얘기해 주지 않은 중학교와 아이의 고등학교에 분노하며 아이의 죽음에 조금이라도 영향을 끼친 이가 있다면 낱낱이 찾아내 엄마 아빠 없이 홀로 무서운 구천을 헤매고 있을 아이의 한을 풀어주고 싶다"며 "제발 제 아이 죽음의 진실을 밝혀달라"고 목소리를 높였다.

한편 경찰은 "학교폭력이 의심된다"는 유족의 신고에 따라 수사에 나설 예정이다.

※ 우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나 주변에 이런 어려움을 겪는 가족·지인이 있을 경우 자살 예방 핫라인 ☎1577-0199, 희망의 전화 ☎129, 생명의 전화 ☎1588-9191, 청소년 전화 ☎1388 등에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.

나예은 인턴기자 nye8707@asiae.co.kr