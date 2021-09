SK이노베이션, SK지오센트릭 지분매각설 관련 "다양한 전략적 방안 검토 중"

[아시아경제 박지환 기자] SK이노베이션 SK이노베이션 096770 | 코스피 증권정보 현재가 249,500 전일대비 2,000 등락률 +0.81% 거래량 229,779 전일가 247,500 2021.09.03 14:43 장중(20분지연) 관련기사 확 낮아진 배터리값도 미래전략에 순풍SK이노, 1.2조 투자해 중국 옌청 배터리 2공장 신설(종합)SK이노베이션, 中 배터리 공장 위해 1조 현금 출자 결정 close 은 3일 자회사인 SK지오센트릭(구 SK종합화학)의 지분 매각 추진설과 관련 "재무건전성 확보 및 신규사업 투자재원 마련을 위해 다양한 전략적 방안을 검토 중이나 현재까지 구체적으로 결정된 바는 없다"고 공시했다.

회사 측은 구체적인 내용이 확정되는 시점 혹은 3개월 이내에 재공시할 예정이다. SK종합화학은 이달 사명을 SK지오센트릭로 변경했다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr