공수처 "'尹고발청탁 의혹' 고발 오면 절차대로 검토"

[아시아경제 김형민 기자] 고위공직자범죄수사처(공수처)는 윤석열 전 검찰총장 재직 시절 '고발청탁 의혹'과 관련해 "고발이 오면 정해진 절차대로 접수해 검토하겠다"고 밝혔다.

공수처 관계자는 3일 정부과천청사에서 열린 조희연 서울시 교육감의 '해직교사 특별채용' 의혹 수사 결과 브리핑에서 윤 전 총장 의혹에 대한 공수처 입장을 묻는 취재진의 질문에 이같이 답했다.

앞서 전날 인터넷 매체 뉴스버스는 대검이 윤 전 총장 재직 당시 유시민 노무현재단 이사장 등 범여권 정치인에 대한 고발장을 국민의힘 후보이던 김웅 의원에게 전달해 고발을 사주했다고 보도했다.

이에 사법정의바로세우기시민행동은 오는 6일 윤 전 총장 고발 사주 의혹을 공수처에 고발하겠다고 밝히기도 했다.

공수처 관계자는 기존에 입건해 수사를 진행 중인 윤 전 총장 사건에 대해서도 "수사가 스톱(중단)된 게 아니다"라며 "진행 중이다"라고 말했다. 이어 "기본적으로 정치적 목적을 가지고 수사를 진행하지는 않을 것"이라며 "정해진 원칙에 따라 수사하겠다"고도 밝혔다.

공수처는 한명숙 전 국무총리 모해위증교사 수사 방해 의혹과 옵티머스 사기 사건 부실 수사 의혹으로 윤 전 총장을 입건해 조사하고 있다.

